Fake news: los trolls de Milei dicen que explotan los shoppings, pero el consumo se desploma

Los trolls ultralibertarios de Javier Milei quieren hacer creer, mediante fake news, que los shoppings rebosaron de gente en los días previos a la Navidad, pero se trata de una mentira porque la realidad marca otra cosa: una fuerte caída del consumo para las fiestas.

"ESTALLADO EL ALTO PALERMO", afirmó en su cuenta de X (ex Twitter) el troll mileísta que utiliza el nombre de Mati Smith (@trumperizar), en un posteo al que adjuntó una supuesta foto de este shopping porteño lleno de gente. "Revientan los kukas. Milei revivió el espíritu navideño", agregó en un posteo que realizó en la víspera navideña.

Sin embargo, la imagen que acompaña al posteo no es de las fiestas de fin de año en Argentina en 2025. Al contrario, se trata de una foto tomada en 1992, el día de la inauguración del shopping Mall of America en Minneapolis, Estados Unidos, el más grande ubicado dentro del país norteamericano.

La caída en las ventas navideñas

La realidad es que, en detrimento de lo que quieren instalar los trolls libertarios, el consumo para esta Navidad mostró una fuerte caída respecto al año pasado, especialmente en las jugueterías.

En concreto, las ventas de juguetes para esta Navidad sufrieron una caída del 6,9% en unidades respecto del 2024, informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la cual dijo que hubo un consumo más "cauteloso" en medio de hogares con menos ingresos.

El presidente de la entidad, Matías Furió, dijo que igualmente diciembre superó las previsiones si se las compara con noviembre, mes en el que se había registrado una caída fuerte.

“En los días previos a Nochebuena se notó una mejora en la actividad, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses anteriores”, explicó Furió.

Las ventas online, que representan aproximadamente el 25% del mercado, registró un volumen estable en comparación con el año anterior, sin mostrar crecimiento, de acuerdo con la CAIJ.

El ticket promedio varió según el tipo de canal de venta: en jugueterías de barrio se ubicó en torno a $19.000 por juguete, en supermercados rondó los $10.000 y en cadenas especializadas ascendió a aproximadamente $45.000.