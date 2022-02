Nardini: "Nadie tiene por qué ofenderse por la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque"

El ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, consideró hoy que "nadie tiene por qué ofenderse" por la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados, por no compartir la estrategia utilizada en la negociación con el FMI.

"Máximo Kirchner tomó una decisión en base a sus creencias e ideología y obviamente nosotros somos un frente político diverso, que no es uniforme. Eso no quiere decir que va a abandonar el bloque, sino que va seguir trabajando marcando lo que él considera que está bien o no", reflexionó el funcionario.

Durante una entrevista con Télam, en La Plata, el exintendente dijo que "nadie tiene por qué ofenderse: dentro de esa gran diversidad que tiene el FdT, algunos que van a opinar bien y otros mal".

Sostuvo que "la premisa fundamental es tratar de hacer que ese debate interno enriquezca la puesta en valor de construcción de políticas públicas para lo que es fundamental, que es mejorar la calidad de vida de la gente, a la que le debemos el voto de confianza que nos puso en el 2019 para olvidarse de el sistema de tarifazos, de ajuste que hizo el gobierno de Macri y Vidal".

Nardini recordó que "en un momento, también ocurrió la presentación de las renuncias de algunos ministros y después se terminó arreglando mediante el diálogo".

"Dentro de Juntos también hay diferencias. Pero a veces se magnifican las cosas que pasan en el peronismo", continuó.

Reflexionó que "cuando gobernó Macri, primero decían que la culpa del estado del país era de los últimos 12 años, después terminaron diciendo que era por culpa de los últimos 70 años" y opinó que, "en verdad, querían decir que la culpa era del peronismo".

"Los que hicieron el ajuste y terminaron complicando a la Argentina fueron los sectores de derecha, los que gobiernan para una minoría. Nosotros miramos para el futuro y trabajamos pensando en modificar la vida de la gente para mejor", señaló el exjefe comunal.

Al referirse al acuerdo alcanzado por la Argentina con el FMI, planteó: "Yo no soy presidente, pero había que tomar una decisión -que para algunos puede ser mejor y para otros peor- y se tomó para generar previsibilidad y poder buscar financiamiento externo para seguir con la obra pública y demás".

"Ahora, hay que trabajar en post de poder hacer que le vaya bien Argentina, que es lo fundamental. Más allá de este preacuerdo, que tiene que pasar por el Congreso, hay esperar también que haya racionalidad de todos los sectores comprendiendo que no haya palos en la rueda para subsanar esa deuda nefasta que ellos contrajeron", cerró.

Con información de Télam