El Gobierno de Misiones subsidiará a deudores hipotecarios UVA de la provincia

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad presentó hoy un programa que subsidiará a deudores hipotecarios de créditos UVA en Misiones, cubriendo hasta el 60% del monto que haya aumentado la cuota desde el 2021 hasta la actualidad.

El programa se denomina Ahora Para Hipotecarios UVA y el banco Macro es la primera entidad financiera adherida.

"En la provincia se tomaron cerca de mil créditos hipotecarios y no es poco. Por eso decidimos con recursos propios, administración cuidadosa y pensando en la igualdad de oportunidades, que todos los misioneros tienen que tener su casa, porque no queremos familias angustiadas por no poder pagar la cuota", señaló el gobernador en la presentación del programa en Casa de Gobierno, de Posadas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Estado misionero reintegrará mediante un aporte no reintegrable el equivalente a la variación de entre el 35% y el 60% de la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) de la cuota mensual de capital con respecto a la cuota de diciembre de 2021 del crédito hipotecario del sujeto comprendido.

El tope mensual será de $15.000 por beneficiario cuyos ingresos estén por debajo de los $400.000 mensuales.

El nuevo programa Ahora comenzará desde este mes y se extenderá hasta julio del próximo año, se utilizarán unos 100 millones de pesos de fondos provinciales y se beneficiarán unas 1.000 familias misioneras, se informó.

Además del primer mandatario provincial participaron del lanzamiento, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán y el gerente divisional del banco Macro, Miguel Ayala.

El beneficio lo pueden tomar "personas humanas, con residencia en Misiones, titulares de créditos hipotecarios en pesos ajustados por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) con destino a la construcción, adquisición, ampliación y/o terminación de vivienda única familiar en la provincia", señaló el titular de Hacienda.

Como el Banco Macro ya comprometió su participación, "confiamos que los bancos Nación y el Credicoop, puedan sumarse próximamente", confió Safrán.

En el caso de otras entidades bancarias, "también pueden adherirse y en esos casos, el subsidio será del 35%", explicó el ministro.

El trámite para solicitar el subsidio será online, ingresando a la página web del ministerio de Hacienda de la Provincia "y las solicitudes que ingresen hasta el 20 de agosto, ya impactarán en este mes", indicó.

"A partir de septiembre, las solicitudes que ingresen hasta el día 5, se procesará en el mes en curso", añadió.

El gerente Miguel Ayala, por su parte, felicitó al gobierno provincial por la iniciativa, "porque tiene muy buenos beneficios".

Con información de Télam