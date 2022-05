El BCRA compró US$ 180 millones en el mercado cambiario, la cifra diaria más alta en casi dos meses

El Banco Central (BCRA) cerró hoy su participación en el mercado cambiario con compras netas por US$ 180 millones, el mayor volumen para un día en casi dos meses y en una época del año donde la autoridad monetaria busca sumar reservas ante el período de mayor ingreso de divisas al país por la cosecha del complejo sojero y agroexportador.

La última vez que había comprado más de US$ 180 millones fue el 7 de marzo pasado, cuando se hizo de US$ 299 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El dólar mayorista cerró a $ 115,53 para la compra y $ 115,73 a la venta por unidad, 42 centavos arriba del cierre del viernes, en una jornada en la que se negociaron US$ 357,62 millones en el segmento contado y US$ 380 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, pronosticó hoy que las exportaciones alcanzarán este año los US$ 84.000 millones, que servirán para afrontar la restricción externa que padece la Argentina y "hasta que alcance la meta de los US$ 100.000 millones en exportaciones, estamos en una situación de administración cambiaria".

"No nos gusta", admitió el titular del Central, pero explicó que "hasta que no alcancemos ese nivel de exportaciones de divisas no será suficiente" para sortear la restricción externa.

No obstante, consideró que llegar a los US$ 100.000 millones de exportaciones anuales es una "meta que podemos alcanzar no en tanto tiempo".

"Especialmente si nos favorecen los precios internacionales como nos favorecieron hasta el momento", afirmó el funcionario durante el primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac).

Asimismo, se lamentó de la incapacidad que tiene la economía argentina de "transformar su ahorro interno en inversiones", un hecho que se ve reflejado en la baja profundidad del sistema financiero local y el hecho de que hayan detectado una "fuga de capitales por US$ 170.000 millones", afirmó Pesce, quien precisó que "unos US$ 85.000 millones se fugaron en los últimos 4 años".

Si bien el ingreso de divisas a la Argentina por exportación fue récord en los primeros meses del año, otros factores están influyendo en las dificultades del BCRA para sumar a sus reservas la mayor oferta de dólares comerciales.

Por un lado, el pago de importaciones de bienes intermedios, energía y servicios está registrando niveles récord -en buena parte por el aumento de precios internacionales que llevó a cuadruplicar el precio de la energía- mientras que, entre otros factores, se autorizó el pago de deudas financieras por parte de empresas internacionales.

Según datos del último informe de evolución del mercado cambiario de marzo de 2022, el sector de "Oleaginosas y Cereales" ingresó de forma neta US$ 8.652 millones al país en los primeros tres meses del año, ingreso compensado por la mayor demanda del resto de actores del sector real que requirieron US$ 6.315 millones para pagar importaciones de bienes y servicios y cancelar deuda financiera; US$ 1.552 millones en el caso de las personas humanas, y US$ 621 millones los inversores institucionales y otros.

Sólo en el mes de marzo de 2022 el pago de importaciones de bienes fue de US$ 6.171 millones mientras que en marzo del 2021 había sido de US$ 4.510 millones (+ 36,86%), explicado fundamentalmente todo por el aumento en importaciones de energía (US$ 1.381 millones en marzo de 2022 vs US$ 335 millones en marzo de 2021).

En el caso de las importaciones de servicios, la cuenta registró un déficit de US$ 1.040 millones en marzo de este año, un 271% más que en marzo de 2021, cuando había sido de US$ 280 millones.

El resultado del mes fue explicado principalmente por los egresos netos por “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, “Fletes y Seguros” y otros servicios por US$ 517 millones, US$ 455 millones y US$ 242 millones (incluyendo USD 121 millones en concepto de comisiones pagadas al Fondo Monetario Internacional, equivalentes a DEG 88 millones), respectivamente, detalló el BCRA en su último informe del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

Con información de Télam