Una entidad de la Mesa de Enlace rechaza pagar bono de $50 mil a trabajadores rurales

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario dispuso el pago de un bono extraordinario y de carácter no remunerativo de 50.000 pesos para los trabajadores rurales. CRA lo rechaza.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que integra la Mesa de Enlace, rechazó el pago de un bono específico para los trabajadores agrarios, como dispuso el Gobierno Nacional. Argumentan que esa medida es "errónea" y se tomó sin consenso. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario dispuso el pago de un bono extraordinario y de carácter no remunerativo de hasta 50.000 pesos (U$S217, al valor del dólar-soja) para los trabajadores rurales. A través de la Resolución 230 publicada este martes en el Boletín Oficial, se establece una “asignación extraordinaria de carácter remunerativo por única vez” para los trabajadores en relación de dependencia del sector, que será pagado por los empleadores junto con los haberes correspondientes a diciembre.

La entidad recordó que el 3 de enero último la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) estableció una asignación extraordinaria para ese sector, de 26.000 pesos, que se suma a la que ya había dispuesto el Gobierno Nacional en diciembre para empleados del sector privado, de 24.000. Ante esa decisión oficial, CRA manifestó que "las razones, argumentos y desarrollo de las paritarias en curso han sido debidamente planteadas en tiempo y forma dentro de la propia CNTA, que sin embargo y de manera no consensuada, ha impuesto esta asignación extraordinaria, excediéndose en sus facultades".

La medida, denuncia CRA, "se dispuso con gran indiferencia y desdén hacia la gravísima situación por la que está atravesando el productor agropecuario".

Según la entidad, el pago de la asignación extraordinaria constituye una medida "errónea desde lo administrativo, ya que vulnera el ordenamiento jurídico vigente". "Pero sobre todo se dispuso con gran indiferencia y desdén hacia la gravísima situación por la que está atravesando el productor agropecuario. Por tanto, en ejercicio de la acción gremial, que nos compete, hemos procedido a impugnarla", enfatizó CRA, en un comunicado.

No obstante, aclaró que la decisión de acatar el pago de la suma extraordinaria "es individual de cada empleador". La entidad consideró que la CNTA debería dedicarse solo a "laudar sobre las distintas posiciones que se producen entre trabajadores y empleadores en situaciones tan complejas como las que nos ofrece la economía del país".

El pago de un bono extra de fin de año que trepa hasta los 50.000 pesos que resolvió la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), y que ya había sido rechazado por las entidades de la Mesa de Enlace más la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tuvo finalmente el capítulo que habían anunciado desde el sector privado: la presentación de un reclamo administrativo que busca impugnar lo resuelto.

El nuevo round en la pelea de las gremiales de productores y agroempresarios pymes contra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue la impugnación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) más CAME a la resolución 230/2022 con la cual se oficializaba el pago del bono en cuestión.

“La CNTA, de manera no consensuada, ha impuesto esta asignación extraordinaria excediéndose en sus facultades”, acusó la entidad conducida por Jorge Chemes. En el mientras tanto, hasta que esta impugnación avance o no, desde CRA remarcaron que será decisión individual de cada empleador si decide acatar o no lo dispuesto por la CNTA.

“Lamentamos que el accionar de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario nos coloque en la situación descripta, cuando debiera atender, entender y laudar sobre las distintas posiciones que lógicamente se producen entre trabajadores y empleadores, en situaciones tan complejas, como las que nos ofrece el presente económico de nuestro país”, cerró.