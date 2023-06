Santiago Cafiero: "La exportación es la única salida, la más virtuosa"

El canciller ponderó el crecimiento del 13% interanual de las exportaciones del sector automotor, entre enero y mayo.

El canciller Santiago Cafiero sostuvo que la exportación es "la única salida, la más virtuosa" con la que cuenta la Argentina, y convocó no sólo al sector minero y de hidrocarburos no convencionales, sino también a la industria, en particular a la automotriz, para que sea el "nuevo vector" para incrementar las ventas al exterior.



"Ante la nula capacidad de endeudarnos producto del brutal endeudamiento que tuvimos, la salida exportadora es la única salida, la más virtuosa", afirmó Cafiero al disertar en la apertura del Capítulo Automotor del décimo Foro Empresarial del Mercosur, que se realiza en el Palacio San Martín, en referencia a las consecuencias de la deuda contraída con el FMI por la gestión de Cambiemos. Fue organizado por Cancillería en conjunto con las cámaras empresarias del sector (Adefa, Acara, AFAC y Adimra) y los sindicatos UOM y Smata.



En este marco, el canciller ponderó el crecimiento de las exportaciones del sector automotor, del 13% interanual en el período enero-mayo, y puntualizó que si bien "los recursos naturales se constituyen en un vector exportador", con el litio y los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, la industria también puede hacer su aporte, "si hay una nueva tecnología que la Argentina también puede aportar". En referencia a Brasil, apuntó: "La industria automotriz es un testimonio en sí mismo de que se puede trabajar en un modo integracionista con nuestros vecinos".

Junto a Cafiero disertó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, quien abogó por una Argentina que no sea "inquilina" de los recursos minerales, sino que pueda "participar con el desarrollo de tecnologías propias", al tiempo que resaltó la decisión del Gobierno de acompañar al sector automotor "en una rápida integración", en el marco de "una verdadera revolución" en la transición hacia la movilidad sustentable, con vehículos híbridos o 100% eléctricos."En Brasil, los vehículos alternativos representan el 5% de las ventas, en la Argentina el 2%; China es el líder mundial en la materia con casi el 20% de vehículos eléctricos (sobre el total de ventas automotrices) y alcanzará el 60% en 2030", planteó, además de señalar que "se espera que Europa alcance el 30% en 2025 y supere el 70% en 2030", año en el que en Estados Unidos las ventas de vehículos eléctricos e híbridos pasaría a ser del 45%.En ese contexto, de Mendiguren indicó que se incorporó "un capítulo especial" sobre movilidad sustentable en el Plan Argentina Productiva 2030. "La Argentina no quiere limitarse a ser un inquilino de los recursos que tiene, le encantaría ser propietario: no sólo quiere incorporar tecnologías y productos terminados, quiere participar con el desarrollo de tecnologías propias, que el activo que significa tener estos minerales nos de la alternativa de tener desarrollo tecnológico propio", enfatizó.