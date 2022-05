La petrólera saudí Aramco se convierte en la empresa más valuada del mundo, desplazando a Apple

Aramco, empresa saudita productora de petróleo y gas natural, destronó a Apple como la firma más más valiosa del mundo en cuanto a capitalización bursátil, signo de la suba de las acciones energéticas y de los precios del petróleo, y de la caída en los papeles tecnológicos.

La firma energética, una de las principales productoras de petróleo en el mundo y la mayor exportadora, alcanzó al cierre de la rueda de ayer un valor de US$ 2,42 billones, mientras que Apple, con una caída sostenida en sus acciones en el último mes, se valuó a US$ 2,37 billones, según las agencias de noticias Bloomberg y AFP.

Apple obtuvo el primer lugar en capitalización bursátil desde 2012 desplazando a ExxonMobil, lugar que conservó desde entonces, excepto por breves periodos donde Microsoft y la propia Aramco obtuvieron dicho lugar.

Excepto por Aramco, los cinco primeros lugares en las empresas más valuadas se componen exclusivamente por empresas tecnológicas estadounidenses: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), y Amazon, en ese orden.

La petrolera saudí se vio beneficiada en los últimos meses por la suba de más del 60% en los precios internacionales del petróleo –que por momentos superaron los US$ 130 tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania-, y el impasse en las negociaciones entre los países de la Unión Europea (UE) para establecer un embargo total en el crudo de Rusia, que impulsó al crudo y los papeles energéticos en general.

El destrono de Apple por una petrolera refleja los últimos movimientos en la economía mundial.

La firma de Cupertino, productora del iPhone y de la Mac, fue, en enero último, la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de US$ 3 billones, pero desde entonces la salida de los inversores de los activos de riesgo afectó especialmente a las acciones tecnológicas, lo cual es una tendencia típica en momentos de incertidumbre económica y de suba en las tasas de interés –como realizó recientemente la Reserva Federal estadounidense-.

En ese sentido, el Nasdaq, el índice de Wall Street que reúne a dichas firmas, cayó ayer 3,18% (con las acciones de Apple perdiendo 5,2% y situándose al menor nivel desde noviembre del año pasado), acumulando una pérdida de 12,80% frente a los niveles de hace un año.

A dichos motivos se agrega el temor de que la inflación –que en países como Estados Unidos se encuentra en niveles inéditos desde principios de los 80- reduzca el poder de compra y, especialmente, en bienes como los tecnológicos.

Según indicó Tim Ghriskey, estratega de Ingalls & Snyder, "hay ventas por pánico en muchas tecnológicas y el dinero que sale de allí parece dirigirse en particular a la energía, que por ahora tiene una perspectiva favorable, dados los precios de las commodities".

"Con la FED en camino de subir las tasas, por lo menos, 150 puntos este año y sin perspectivas de resolución del conflicto en Ucrania, puede pasar un tiempo hasta que las tecnológicas vuelvan a dominar", añadió.

Aramco, cuyos beneficios de este primer trimestre serán anunciados en los próximos días, tuvo ingresos por US$ 110.000 millones en 2021, 124% más que en 2020, año en que se vio afectada por el desplome en la demanda a causa de la pandemia de Coronavirus.

En tanto, otras empresas energéticas ya anunciaron ganancias récord en lo que va de este año por la suba en el gas y el petróleo, con Shell recaudando US$ 9.100 millones este trimestre (frente a los US$ 3.200 millones del mismo periodo del año pasado), BP, US$ 6.200 millones y US$ 5.480 millones en el caso de ExxonMobil.

En el caso de Apple, si bien registró el tercer mejor trimestre de ganancias de su historia al comenzar este año; su CEO, Tim Cook, advirtió que la escasez de componentes y las cuarentenas en China podrían costarle a la compañía hasta US$ 8.000 millones.

Con información de Télam