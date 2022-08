El dólar oficial cerró a $142,39 y los bursátiles operan con alzas de hasta 2,9%

La cotización del dólar oficial promedio que emite el Banco Central cerró hoy en $142,39, con una baja de 13 centavos en relación con el cierre de ayer, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 2,9%.

En el segmento informal, el denominado dólar "blue" anotó un incremento de un peso, a $293 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,9%, a $292,44; mientras que el MEP aumenta 2%, a $286,36, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 27 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $135,53.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $185,11 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $234,94.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $249,18.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con compras por un monto aproximado de US$ 20 millones, con lo que acumula seis jornadas consecutivas con saldo a favor en el transcurso del mes.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 282 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 35 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 555 millones.

Con información de Télam