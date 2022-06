Las principales bolsas internacionales registran bajas mientras que el petróleo opera con altibajos

Las principales bolsas internacionales registraban hoy resultados negativos en los mercados de referencia, mientras que el petróleo cotizaba con altibajos.

Anotaron subas el índice japonés Nikkei 0,4%, Corea del Sur (Kospi) 1,16% y Shenzhen 0,37%, mientras que bajaron Taiwán (Taiex) 1%, Hong Kong (Hang Seng) 2,71%, y Shanghai 0,60%.

Del mismo modo, las bolsas europeas operaban con resultados negativos, en Londres (FTSE 100) 3,02%, Milán (FTSE MIB) 3,11%, París (CAC40) 2,38%, Francfort (DAX) 3,3% y Madrid (IBEX 35) 1,14%.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, bajaba 2,37% y se ubicaba en 29.940,91 puntos; mientras que se registraban caídas en el índice selectivo S&P 500 y Nasdaq con 3,33% y 3,83%, respectivamente.

Por su parte, la Bolsa de San Pablo hoy no operaba por el feriado de Corpus Christi.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en el Mercado de Chicago con un aumento en la soja de US$ 1,93 para ubicarse en US$ 624,26 la tonelada en los contratos futuros de julio, mientras que el maíz avanzaba US$ 4,33 hasta los US$ 309,05 la tonelada y el trigo registraba un alza de US$ 10,56 y se comercializaba a US$ 396,37 en los contratos de julio.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), aumentaba 0,15% y se comercializaba a US$ 115,48 el barril en los contratos con entrega en julio.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 117,99 y caía 0,44% para la entrega en agosto.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 3,37%, mientras el título a 10 años rendía 3,31% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 3,17%.

Con información de Télam