Las bolsas internacionales y el petróleo cotizan con pérdidas

Las bolsas internacionales y el petróleo operaban hoy con caídas en los principales mercados de referencia.

Los mercados se mostraban afectados en sus ruedas de hoy, por la publicación de balances menores de lo esperado en el caso de diversas firmas, además de las declaraciones de ayer del presidente de la Reserva Federal estadounidense (FED), Jerome Powell, quién dejó entrever que la entidad monetaria avanzará con una suba de 50 puntos en las tasas de interés en la reunión monetaria del próximo mes,

Powell también indicó que dicha alza (en un porcentaje que la FED raramente acudió en los últimos años, prefiriendo revisiones de 25 puntos o menos) podría replicarse en los próximos meses, lo cual el mercado lo tomó como una postura más agresiva del organismo con miras a contener la inflación en los Estados Unidos.

Dichas subas en las tasas de interés generó temor por la posibilidad de que provoquen un enfriamiento en la economía o incluso su recesión.

Del mismo modo, en Europa, los papeles cotizaban en baja al estimar una postura similar por el Banco Central Europeo (BCE), que se añade a la preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por otro lado, tanto el gigante de las comunicaciones Verizon, como American Express y la tecnológica Snap presentaron balances hoy en Wall Street que decepcionaron a sus inversores.

En el caso del petróleo, el apetito se vio impactado por las perceptivas de un menor crecimiento económico en todo el mundo y los confinamientos en China (el principal importador de crudo del mundo), que minimizan el factor alcista que representa el posible embargo europeo a los combustibles rusos, y los problemas en la producción en Libia.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con signo negativo, en su mayoría, según la agencia Bloomberg

Anotaron pérdidas el índice japonés Nikkei con un retroceso de 1,63%, Hong Kong (Hang Seng) 0,21%, Corea del Sur (Kospi) 0,86%, Taiwan (Taiex) 0,60% y el indice chino Shenzhen con 0,51%.

La única excepción la marcó el índice de Shanghai que ganó 0,23%.

Mientras tanto, las principales bolsas europeas también operaban con resultados negativos: retrocedían Londres (FTSE 100) 1,14%, París (CAC40) 1,91%, Francfort (DAX) 2,25%, Madrid (IBEX35) 1,43% y Milán (Ftsemib) 1,87%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, anotaba un rojo de 1,51% hasta 34.268,74 puntos.

En tanto, los papeles que cotizan en el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq perdían 1,13% y 0,90%, respectivamente.

A su vez, la Bolsa de San Pablo operaba con una merma de 2,22% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 111.804,86 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores negativos: la soja retrocedía US$ 4,23 para situarse en US$ 638,13 para los contratos con entrega en mayo.

En tanto, para las entregas también en mayo, el maíz y el trigo caían US$ 3,44 y US$ 3,12 hasta US$ 311,21 y US$ 389,29, respectivamente.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 2,01% y se comercializaba a US$ 101,70 el barril en los contratos con entrega en junio.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 106,07 y se desvalorizaba 2,09% para la entrega también en junio.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,93%, mientras el título a 10 años rendía 2,90% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,73%.

Con información de Télam