Las bolsas internacionales registran valores mixtos y el petróleo cotiza con caídas

Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en sus activos más destacados, mientras que el petróleo operaba en baja.

Los rebrotes en el mundo de casos de coronavirus con una posible cuarta ola, afectaban negativamente a los principales índices, especialmente en las acciones cíclicas turísticas, financieras y de empresas energéticas, ya que en el caso de estas ultimas, las nuevas restricciones afectarían la demanda de combustibles.

En cambio, los inversores se refugiaban en los papeles tecnológicos que lideraban las subas.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores positivos en su mayoría, según la agencia Bloomberg.

Anotaron subas el índice japonés Nikkei con un alza de 0,50%, Corea del Sur (Kospi), 0,80%,y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con 1,13% y 1,20% respectivamente.

En cambio, Taiwán (Taiex) y Hong Kong (Hang Seng) registraron caídas del 0,13% y 1,07%..

En el caso de Hong Kong, continua su racha negativa de ayer, impulsada por el desempeño negativo de las tecnológicas chinas: el papel de Alibaba más de un 10% luego de no cumplir con las expectativas de ingresos en el ultimo balance, a causa de la ralentización del crecimiento económico en China.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en negativo: retrocedían Londres (FTSE100) 0,43%, París (CAC40) 0,42%, Francfort (DAX) 0,28%, Milán (Ftsemib) 1,39% y Madrid (IBEX35) 1,59%.

En el continente continua la aceleración de los precios: hoy la Oficina de Estadísticas alemana (Destatis) reportó que la inflación mayorista fue de un 18,4% interanual en octubre, la mayor cifra desde 1951, y un incremento de 3,8% intermensual.

Las suba se debió mayormente al costo de la energía que se incrementó en un 48,2% anual y 12,1% mensual, con el gas natural alcanzando un aumento del 81,4% anual..

Los precios de los alimentos también influyeron con 48,3% de aumento en los aceites vegetales, 18,8% en la manteca y 14,2% en la carne.

En tanto, las bolsas de Nueva York registraban altibajos: el principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,66% hasta 35.635,37 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 se contraía 0,10% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,55%.

Las caídas eran lideradas por las empresas de menor tamaño de capitalización, mientras que los papeles tecnológicos registraban ganancias.

Asimismo, Pfizer y Moderna registraban subas del 1% y 4,62%, respectivamente, tras la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU (FDA) de autorizar la dosis de refuerzo de ambas vacunas para todos los adultos.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 1% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 103.454,40 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos la soja avanzaba US$ 1,1 para situarse en US$ 465,99 para los contratos con entrega en enero.

Por su parte, para las entregas en diciembre, el trigo aumentaba US$ 0,92 hasta US$ 302,21; mientras que el maíz retrocedía US$ 0,69 hasta US$ 224,90.

Por otro lado, el petróleo operaba hoy en rojo, a partir de la amenaza a la recuperación económica que representa el resurgimiento de casos de coronavirus en Europa y sus respectivas restricciones a la movilidad, además de la posibilidad de que potencias como Estados Unidos y China continúen liberando sus reservas estrategias con el objetivo de bajar los precios del crudo.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), se contraía 2,90% y se comercializaba a US$ 76,72 el barril en los contratos con entrega en diciembre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 79,18 y se desvalorizaba 2,54% para la entrega en enero.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,92%, mientras el título a 10 años rendía 1,53% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,45%.

Con información de Télam