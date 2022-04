Las bolsas internacionales registran altibajos y el petróleo cotiza en baja

Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta mientras que el petróleo operaba con caídas en los mercados de referencia.

Los principales mercados europeos operaban mayoritariamente en alza y Wall Street subía en línea con la previsión de que la economía estadounidense podrá evitar la recesión pese a una política monetaria agresiva con miras a frenar la inflación.

La guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación global y los problemas en las cadenas de suministro, que promovieron recortes en las previsiones de crecimiento por organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), generaron caídas en las bolsas en vísperas de Semana Santa.

En tanto que el petróleo registraba pérdidas a causa de la fortaleza del dólar y los confinamientos en China, aunque las mismas se mostraban contenidas por los problemas en la producción en Libia, que redujo su suministro en 800.000 barriles diarios.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con altibajos, según la agencia Bloomberg, con una notoria caída de 2,28% en Hong Kong a causa de preocupaciones por las regulaciones en el sector tecnológico chino.

Anotaron alzas el índice japonés Nikkei con un avance de 0,69%, Corea del Sur (Kospi) 0,95% y Taiwan (Taiex) 0,56%.

Además de Hong Kong, cerraron en negativo los índices chinos de Shanghai y Shenzhen, que cayeron 0,05% y 0,11%, respectivamente.

Mientras tanto, las principales bolsas europeas operaban con resultados mixtos: retrocedían París (CAC40) 0,40% y Milán (Ftsemib) 0,81%, mientras avanzaban Londres (FTSE 100) con una suba de 0,06%, Fráncfort (DAX) 0,18% y Madrid (IBEX35) 0,20%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 1,03% hasta 34.764,54 puntos.

En tanto, los papeles que cotizan en el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq ganaban 1,26% y 1,61%, respectivamente.

A su vez, la Bolsa de San Pablo operaba con una merma de 0,43% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 115.194,16 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos: la soja avanzaba US$ 1,56 para situarse en US$ 631,61 para los contratos con entrega en mayo.

En tanto, para las entregas también en mayo, el maíz y el trigo caían US$ 3,94 y US$ 4,32 hasta US$ 316,23 y US$ 407,39, respectivamente.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 4,30% y se comercializaba a US$ 103,56 el barril en los contratos con entrega en mayo.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 108,59 y se desvalorizaba 4,04% para la entrega en junio.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,99%, mientras el título a 10 años rendía 2,91% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,53%.

Con información de Télam