Empresarios del vino piden no aprobar la ley de alcohol cero

Frente a Massa y otros funcionarios tildaron de "demagógico" el proyecto. La respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En el marco de la Fiesta nacional de la Vendimia, que se celebra en Mendoza, empresarios vitivinícolas tildaron este sábado de "demagógica" a la ley de Alcohol Cero al volante que tiene sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y espera ser refrendada en el Senado. Tras estos dichos, el el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, afirmó que "el pueblo mendocino" quiere que este proyecto se apruebe "por inmensa mayoría".

En el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola en Mendoza, con presencia de dirigentes políticos y económicos - entre ellos, el ministro de Economía, Sergio Massa- en el marco de la Vendimia, el saliente presidente de Coviar, José "Pepe" Zuccardi, afirmó que el proyecto de ley no soluciona el problema de los accidentes de tránsito y perjudica a la industria del vino.

"La ley que se pretende sacar en el Senado es demagógica porque promete algo que no va a ocurrir. Es una ley de seguridad Vial de un solo artículo, que dice que la tolerancia pasa de 0,5 a 0% de alcohol en sangre, cuando está aprobado en el mundo que no hay accidentes de tránsito a causa del alcohol con conductores que tienen menos de 0,5", dijo el bodeguero, que remató: ."Es una ley absurda para un país viñatero".

Argentina como país vitivinícola es un actor relevante. Es el 7º país con mayor superficie implantada de vid en el mundo.La Argentina es el 5° productor mundial de vinos, 9º exportador, 9° mercado de consumo, 7º en consumo per cápita, con 18 provincias productoras de uva, 215.000 hectáreas, 24.000 viñedos, 17.000 productores, 900 establecimientos, 100.000 puestos de trabajo directos y 300.000 puestos de trabajo indirectos.

Zuccardi dejó su lugar a Mario González, productor de Chilecito, La Rioja. Este, por su parte, alertó que "este año nos enfrentaremos a una de las cosechas más bajas de las que se tenga memoria".

"Y si bien los fenómenos climáticos son cada vez más extremos, el proceso de descapitalización de nuestros productores, especialmente los más pequeños muestra una realidad preocupante, que se relaciona con tasas de interés imposibles para el sector, y una inflación que no permite ni admite sostenimiento, que, sumado a la falta de grandes obras hídricas y al difícil acceso a tecnología para el manejo del agua, nos pone ante una difícil encrucijada", dijo González, que planteó: "Queremos una viticultura con productores dentro del sistema, evitando las grandes concentraciones".

Respuesta de la ANSV

Tras los dichos de Zuccardi, Martínez Carignano, respondió con un hilo en su cuenta de Twitter, en el que comenzó anhelando que "en el país del lobby, que la voluntad libre y honesta de los Senadores se imponga".

El funcionario rememoró: "Me junté con Zuccardi tres veces. Siempre fue muy amable. Pero como no me pudo convencer de bajar la ley, pasé a ser persona no grata".

"El pueblo de Mendoza quiere esta ley por inmensa mayoría, incluso quienes trabajan la tierra y producen las vides" tuiteó el titular de la ANSV al citar un relevamiento realizado por la Universidad del Aconcagua de Mendoza que señala que el 75 por ciento de los mendocinos está a favor de la ley de Alcohol Cero al volante.

"Como pasó en Uruguay, Paraguay y Brasil, esta ley salvará vidas, que es lo que todos queremos. #AlcoholCero #SeguridadVial", completó Martínez Carignano.

El proyecto

El proyecto de Ley elaborado por la ANSV obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 2022. Días más tarde logró dictamen favorable en la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado y quedó habilitada para el debate en la Cámara Alta.

De ser sancionada, quedará establecido a nivel nacional que la tolerancia de alcohol en sangre para la conducción de vehículos motorizados será cero. Actualmente 13 provincias y más de 40 municipios del país cuentan con una normativa de alcohol cero al volante en sus territorios.

La propuesta legislativa es acompañada por los familiares de víctimas de siniestros viales, y a lo largo de su recorrido parlamentario sumó el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), universidades, entidades científicas y de gran parte de la sociedad, ante la evidencia de las consecuencias que genera el alcohol en la conducción, presente en 1 de cada 4 siniestros viales graves.

Con información de Noticias Argentinas y Telam