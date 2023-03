Timerman dijo que el canje bonos es una medida "para buscar financiamiento"

El analista económico Javier Timerman aseguró hoy que el canje de bonos globales para el sector público que lanzó el Gobierno “es una medida netamente contable para buscar financiamiento, no para perjudicar a alguien”.

"Es una medida netamente contable, no es ni para perjudicar a los jubilados, ni para perjudicar a nadie, ni para beneficiar a nadie; es una medida porque se necesita financiamiento”, señaló Timerman en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, sostuvo que la decisión persigue como objetivo principal conseguir financiamiento para el funcionamiento del Estado y evitar una devaluación del tipo de cambio.

“Si se tomaba otra medida como imprimir (moneda), se escapa la inflación de una manera horrenda. Por otro lado si permite algún tipo de flexibilización en los dólares financieros, se queda sin reservas o no puede darle dólares a los importadores y la economía se cierra aún más”, describió el especialista.

En esa línea, el consultor financiero remarcó los efectos negativos que tuvo en la recaudación la sequía y dijo que el Gobierno precisaba “acceder a cierto financiamiento y esto es lo que es”.

“No hay razón para leerlo de otra manera”, agregó.

No obstante, Timerman consideró que los funcionarios “deberían explicar mejor qué están queriendo hacer”, para que el mercado termine de entender el horizonte hacia el que apuntan.

El Ministerio de Economía anunció el martes una serie de medidas para reducir la presión sobre los dólares financieros, que incluye un canje de 4.000 millones de dólares, en bonos, bajo ley extranjera (globales o GD) que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional por títulos en pesos y la incorporación de los bonos en dólares bajo ley local (bonares o AL) en la operatoria de dólar CCL.

La medida busca dar mayor profundidad al mercado con el que se opera dólar CCL -que actualmente está habilitado exclusivamente para bonos GD29, GD30, GD35 y el resto de la serie de globales- y, al mismo tiempo, darle instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambios financiero para evitar saltos en la brecha cambiaria.

Por otro lado, respecto al escenario electoral de este año y los pasos a seguir por la nueva administración, Timerman sostuvo que “no creo que al Gobierno que viene -sea del signo que sea- le convenga hacer un reperfilamiento si no tratar de incentivar la inversión, que permita patear un poco los intereses pero no de forma compulsiva. La Argentina no tolera otro default”.

“Se necesitan reformas serias, cambios serios sobre cómo el Estado tiene que funcionar y cómo atraer inversiones. El gran problema que tenemos en Argentina es que los inversores de la economía real piensan que es verdad que el país tiene mucho potencial, pero no saben si en dos o tres años les van a cambiar las condiciones”, finalizó Tomerman.

Con información de Télam