Avanza la implementación del troceo de carne, con algunas diferencias en la industria frigorífica

El Gobierno avanza en la puesta en marcha del sistema de comercialización de carne por troceo que regirá a partir del 1° de noviembre, y que reemplazará a la histórica venta mayorista de la media res, con algunas diferencias dentro de la industria frigorífica sobre su implementación.

Días atrás, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal para adecuarla a la nueva exigencia de que los cortes mayoristas no pueden superar los 32 kilos.

La normativa rige todos los aspectos higiénico-sanitarios de elaboración e industrialización, así como los requisitos para la construcción e ingeniería sanitaria de los establecimientos donde se faenen e industrialicen los productos en el ámbito federal.

En un comunicado titulado "La modernización del mercado de carnes está en marcha y el cuarteo llegó para quedarse", el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) manifestó hoy su respaldo.

Según el ABC, el rubro frigorífico se prepara para comenzar con una "nueva y crucial etapa" en el que la carne será comercializada en cuartos, en lugar del sistema de medias reses, lo que "actualizará al sector para que alcance los estándares utilizados en la mayor parte del mundo".

“El producto se venderá en porciones más livianas y pequeñas, un avance que permite satisfacer la demanda de cada carnicería de acuerdo a las preferencias del público", afirma el presidente de la entidad, Mario Ravettino.

Según Ravettino, "con la implementación del cuarteo, los puntos de venta recibirán los cortes que los consumidores más le compran y estos podrán conseguir la carne que prefieran, a un precio favorable”.

Asimismo, aseguró que "los camiones ya están preparados para trasladar cuartos de reses; no será necesario readecuarlos ni hacer inversiones al respecto".

"Desde el Consorcio ABC queremos recuperar el tiempo perdido sabiendo que estamos en la senda correcta que otros rubros ya recorrieron en el pasado; sabemos que vamos a tener que responder a dudas y preconceptos porque en todo proceso de modernización surgen prejuicios y resistencias", concluyó.

Por su parte, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) planteó semanas atrás su apoyo al reclamo de la industria de una "revisión" a la implementación del troceo y el pedido de utilizar medios mecánicos para bajar la carne en los comercios minoristas

Mediante una carta enviada al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el presidente de Ciccra, Miguel Schiariti, planteó: "No tenemos reparo a la iniciativa en cuanto se disponga la implementación obligatoria de asistencia mecánica para el acarreo de bultos superiores a los 25 kilos".

En este sentido, destacó que “si bien el acarreo mecánico no se encuentra prohibido, en la actualidad son minoría los comercios que lo implementan”.

Para Schiariti, "más allá de la divergencia de opiniones, decidimos apoyar una distribución de carnes que permita la mejor asignación de los cortes anatómicos, para cubrir la necesidad de los distintos mercados minoristas”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de matarifes y abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, consideró recientemente al cuarteo obligatorio como "una buena intención mal implementada", al tiempo que expresó su preocupación sobre la puesta en marcha.

Tras manifestar su apoyo a la iniciativa, advirtió que esta medida no será viable de no solucionarse aspectos como la adecuación de las plantas faenadoras, trazabilidad de los cortes, financiación para adecuación de la logística, implementación de medios mecánicos en la descarga y reglamentación sanitaria del transporte, etc.

Con información de Télam