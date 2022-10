Entra en vigencia el SIRA, el nuevo sistema de importaciones que sustituirá al SIMI

El nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que sustituye al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), empezó a regir hoy con el objetivo de dar un mayor ordenamiento y trazabilidad completa a las operaciones y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos irregulares.

El nuevo esquema dispuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en conjunto con la Secretaría de Comercio, fue destacado por sectores vinculados al comercio exterior, que remarcaron la importancia de dar "orden, transparencia y previsibilidad" al régimen de importaciones, aunque plantearon dudas sobre aspectos específicos de su implementación.

Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sostuvo que "un sistema de importaciones más ordenado y previsible es parte de la solución a la incertidumbre que viven la gran mayoría de los importadores que necesitan comprar en el exterior insumos, bienes de capital y piezas accesorias para poder producir".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, Miguel Ponce, puso de manifiesto la "presión muy importante de los sectores productivos" para la adopción de un nuevo sistema que consideró "necesario" para "aportar un grado de previsibilidad, porque la situación era muy incierta".

En ese sentido, advirtió en declaraciones a Télam que "se estaba afectando la economía real con la ampliación de las Licencias No Automáticas (LNA) a casi de la mitad de todo lo que ingresa al país", además de objetar la "incertidumbre que generan los tiempos que impone el Banco Central a los importadores para acceder al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios)".

En tanto, Adriano de Fina, gerente de la Asociación de Importadores y Exportadores (Aiera), recomendó "esperar para ver qué pasa en la práctica" en un sistema que "está comenzando oficialmente hoy".

"Estamos esperando, porque no hay muchas especificaciones desde el punto de vista operativo, hay muchos cambios y si hay más o menos trabas lo iremos viendo con el transcurso de los días", indicó de Fina a esta agencia.

Asimismo, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, adelantó que la conducción de la entidad se reunirá mañana con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para analizar el tema dentro de una agenda que incluye otros aspectos, como el anuncio del plan de financiamiento de electrodomésticos.

Por su lado, Grinman puntualizó que "es necesario que sean políticas más o menos perdurables" porque "si se cambian las reglas de juego constantemente esto traería más incertidumbre que previsibilidad".

"De todos modos, el problema de la Argentina no son las importaciones, sino cómo las paga", planteó el titular de la CAC, quien añadió que "todos los países del mundo importan y no tienen estos problemas", y aseguró que "la forma más sana para no tener problemas para importar es exportar más".

Ponce objetó lo que consideró una "falla en la implementación", debido a que "todavía no parecen claros los tiempos y las firmas en los que tanto el Banco Central como la AFIP y Comercio tienen que instrumentar el SIRA, cuando "todo el mundo tendría que tener claro que el sistema debería estar aceitado desde el primer día".

"Parece que no se comprende que la matriz importadora argentina es netamente productiva, el 84% de lo que se importa son insumos y bienes de capital para la industria, el campo, el comercio y los servicios", subrayó el ejecutivo, al tiempo que advirtió que "si por falta de insumos se para una línea de producción, se afecta al trabajo y, además, recuperar un mercado perdido cuesta mucho más que conseguir uno nuevo".

De Fina resaltó que para la aprobación de las nuevas operaciones de importación "se va a aplicar el perfil de riesgo aduanero" que entre los criterios de selección incluye el historial del interesado en el uso de "lo que la Aduana considera una desvirtuación del sistema con prácticas llamadas abusivas con la interposición de medidas judiciales, llamadas comúnmente 'cautelares'".

Tras advertir que "Aiera jamás incentivó ni recomendó a sus asociados la presentación de cautelares", señaló que de ahora en más "todas las empresas que tengan en su historial presentación de medidas cautelares, van a tener una mancha".

Entre los motivos que impulsaron la formulación del SIRA, se encuentran las numerosas inconsistencias de las importadoras detectadas bajo el SIMI, como el uso de prácticas abusivas en la interposición de cautelares para eludirlo.

Toda la información del SIRA -el cual realizará un monitoreo en tiempo real- será puesta a disposición de los organismos integrantes del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea), los cuales deberán pronunciarse en un lapso no mayor a 60 días corridos desde el registro en el sistema.

Luego de que estos se pronuncien, la AFIP notificará a los importadores las novedades, y en su caso, las observaciones de estos organismos.

Con información de Télam