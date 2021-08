Los tres datos que desmienten a Vidal y su operación por la deuda de Alberto

La ahora candidata porteña aseguró sin ningún tipo de argumento que Alberto Fernández contrajo una deuda de 30 mil millones de dólares.

La exgobernadora bonaerense y ahora candidata a diputada del macrismo en la Capital Federal. María Eugenia Vidal visitó a José del Río en LN+ de cara a las PASO, pero lejos de llevar una mínima propuesta arrancó una nueva operación en la que aseguró sin ningún tipo de prueba que el presidente Alberto Fernández contrajo deuda más rápido que Macri.

Luego de defender a capa y espada a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal pidió al aire de Mesa Chica, por la señal televisiva de La Nación hablar de "el tema deuda que le preocupa tanto al Frente de Todos". "Alberto Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30 mil millones de dólares", aseguró falazmente sin ningún tipo de argumento.

"Se está endeudando por año más rápido que Mauricio Macri. Son datos, son hechos, que sigan hablando", insistió. Por supuesto, José Del Río no repreguntó para ahondar un poco más en la falsa denuncia de la exgobernadora bonaerense.

Esta mañana, al aire de El Destape Radio la mentira de Vidal no pasó de largo. "El endeudamiento es algo negativo y algo malo aunque el gobierno de Cambiemos haya intentado vendernos que el endeudamiento implicaba entrar al mundo", observó la economista y directora del Banco Nación, Julia Strada. "No hay manera de que sea cierto porque el mercado de deuda en dólares estaba cerrado en 2019 porque nos habían dejado afuera", aseguró.

"Incluso, si Alberto Fernández hubiera querido, no podría porque teníamos el riesgo país por las nubes y habíamos entrado en default en dólares porque nos dejaron afuera de los mercados", aclaró.

"Se tomó deuda en pesos por el reperfilamiento en el que se tuvo que recomponer la curva de pesos y para no depender de la emisión", agregó. No hay manera de que la deuda en pesos sea equiparable a la deuda en dólares y no hay ningún beneficio en el endeudamiento en dólares para el país", completó.