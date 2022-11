Piden informes sobre servicio que brindan ABSA y Edelap en días de altas temperaturas

La Defensora Ciudadana de La Plata, Marcela Farroni, solicitó informes a las empresas Aguas Bonaerense (ABSA) y Edelap para conocer los motivos de los cortes en los servicios que se registran en días de altas temperaturas.

Ante el calor y la falta de lluvias que se registran "el consumo eléctrico aumenta y necesitamos saber si la empresa Edelap está preparada para este cambio de consumo", señaló la funcionaria en su nota.

"Por eso le consultamos si realizó algún plan de contingencia teniendo en cuenta el aumento del consumo y el período de elevadas temperaturas, si realizó las obras necesarias para fortalecer la red eléctrica o si en su defecto adquirió generadores para garantizar el abastecimiento de la luz y la energía", expresó Farroni.

En lo que respecta a ABSA, la funcionaria dijo que el servicio de la empresa no logra abastecer con agua potable a todos los hogares de la ciudad.

"Nosotros recibimos decenas de llamados de vecinos que no tienen una gota de agua y de otro tanto que recibe agua que no es potable, que no puede usar la poca agua que sale de las canillas ni para cocinar", sostuvo Farroni.

Con información de Télam