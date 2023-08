La votación del FMI y Georgieva, la oportunidad de Massa para que lleguen más de 10 mil millones de dólares

Ese sería el monto con el que el ministro podría volver de Washington, entre promesas y dólares en el bolsillo. Qué esperar de la reunión con Kristalina Georgieva.

Para el ministro de economía y candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, la devaluación que el FMI le exigió implementar para ajustarse a las revisiones por las renegociaciones del crédito tomado por el macrismo fueron ineficaces y tuvo mejor efecto el Impuesto País que el salto devaluatorio del 20 por ciento. Ese será el argumento que le llevará mañana a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en la reunión que mantendrán luego de que los ejecutivos del fondo aprueben el desembolso de 7500 millones para la Argentina, que llegarán este mismo miércoles. Será el plato fuerte de su breve gira de dos días por Washington.

El martes de Massa fue intenso. Aterrizo a las 8:45 a Washington y ya al mediodía se había reunido con Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones, Banco Mundial, y con Ilan Goldfajn, Presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). De ellos se llevó el compromiso de desembolsos por 700 millones del BID y 650 millones del Banco Mundial. Es una suma importante porque ningún dólar está de más con la crisis que atraviesa el país, pero las mayores expectativas de Hacienda están puestas en los 7500 que llegarían esta semana y otro resto de 2750 millones que, si bien llegarían en noviembre, ya quedarían comprometidos.

Con todo, Massa se volvería a Buenos Aires en una semana clave de anuncios con 7500 en el bolsillo y con compromisos por 4100 millones de dólares que llegarán más tarde (11550, en total). Según dijo ante la prensa luego de ambos encuentros con los ejecutivos de los organismos internacionales, eso le servirá para engrosar las reservas "pero sin frenar la actividad".

Las partidas se destinarán a políticas del Ministerio de Desarrollo, pero también habrá prefinanciamientos para pymes y beneficios para las economías del conocimiento. Si bien el ministro no pretende usar esos 1300 dólares adicionales del BID y BM para financiar las nuevas medidas, los otros 7500 ya sí le darían más capacidad de maniobra, sobre todo para intervenir y tranquilizar a los mercados, en caso de que sea necesario.

Eso es lo que estará en juego este miércoles, aunque en Economía descuentan que los votos están y que esos fondos llegarán, más allá de algún voto en contra de Japón que no les quita el sueño. El FMI fue muy concreto en su pedido para aprobar las revisiones que enfrenta el país: devaluación cercana al 100 %, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal. Finalmente, se llegó al 20% y eso pareció convencerlos, porque después de cuatro meses de negociación finalmente entró en la agenda la votación por el caso argentino.

El ministro afirmó que esa exigencia del FMI "tiene un impacto en la inflación", lo que obliga al Gobierno a intentar corregir esa situación con "medidas que se van a anunciar en los próximos días". Serán dos por día hasta el 31 de agosto. "Si medimos el impacto de las medidas que el Fondo exigió y los reales resultados de las medidas que nosotros planteamos y las que planteo el staff, ha sido más importante el impuesto país en la acumulación de reservas que la devaluación", subrayó el ministro respecto al impuesto creado en 2019 por el Gobierno de Alberto Fernández, aplicado como un impuesto de emergencia en ciertas operaciones y que se aplica a las operaciones de compra de moneda extranjera para atesoramiento.

Si bien Massa destacó que por estas semanas no quiere ponerse el "traje" de candidato, los resultados de las PASO de agosto generan intriga no solamente en los argentinos. Luego de que el FMI mantuviera diálogos con los equipos de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, fuentes cercanas al funcionario confirmaron que los directivos del BID recibieron un inquietante llamado de una fuerza opositora, aunque prefirieron no dar nombres por el momento. Massa fue consultado al respecto y desde el Gobierno aclararon que no se intentó bloquear el dialogo.

Tal como contó este medio, el objetivo de Massa es mostrar sus diferencias con el candidato de LLA, enamorado de la dolarización. Por el contrario, apuesta a mostrarse fuerte en el plano externo. Pero la victoria de quien fuera el candidato más votado en las PASO también llamó la atención de los estadounidenses.

Lo que sigue en la agenda

Antes de la reunión con Georgieva, Massa se encontrará con Brian Nichols funcionario del gobierno de Joe Biden para asuntos de América Latina. Será a las 10.

Ya por la tarde, a las 15, una vez terminada la votación de los ejecutivos del FMI, se encontrará con Georgieva.

A su vuelta, tiene previsto hacer una escala en Paraguay para visitar al flamante presidente, Santiago Peña, con quien había coordinado un encuentro pero por una cuestión de agenda aún no había podido ver. Está previsto que esté allí apenas 3 hs.