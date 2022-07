Los principales dirigentes de la oposición adhirieron a la protesta de la Mesa de Enlace

(Actualiza con declaraciones de Frigerio y Losada)

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio adhirieron hoy a la protesta que realiza la Mesa de Enlace agropecuaria, y mientras Rogelio Frigerio, Carolina Losada y Diego Santilli se acercaron al acto principal en Gualeguaychú, dirigentes como Patricia Bullrich y Mario Negri se solidarizaron con el reclamo en redes sociales y cuestionaron al Gobierno nacional por su política hacia el sector.

Los diputados nacionales Rogelio Frigerio y Diego Santilli y la senadora nacional Carolina Losada se acercaron a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde se realizaba este mediodía el acto principal, en la confluencia de las rutas 14 y 16, en el marco del cese de comercialización dispuesto por la Mesa de Enlace.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Esta mañana, Santilli había confirmado la presencia de la oposición en ese acto al considerar que las políticas oficiales sobre ese sector están "a contramano de lo que le mundo necesita".

En declaraciones a CNN Radio, uno de los precandidatos a la gobernación bonaerense por la provincia de Buenos Aires, señaló, al referirse a ese distrito que "de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, el 94% tiene actividad agroindustrial".

Asimismo, explicó que "el 40% de las exportaciones agroindustriales salen de la provincia", y consideró que "hay algo estructural del desarrollo del campo que no se está acompañando".

"El campo genera el 25% del PBI y estamos a contramano de lo que el mundo necesita", concluyó Santilli.

Frigerio también mostró su apoyo a los productores "intentando hacer más visible la propuesta del campo, que está agobiado por un Gobierno que le echa la culpa de todos los males" cuando "es el mayor proveedor de divisas del país".

Para Frigerio, el Gobierno nacional "hace lo imposible para que al campo le vaya mal, le pone una pata arriba de la cabeza con permanentemente nuevos impuestos y restricciones a la importación".

"La gota que rebalsó el vaso es que no hay gasoil: el campo no funciona sin gasoil, por eso tenemos que estar acá y escuchar a los productores, y tratar de proponerle al campo una propuesta superadora de cara al futuro. El campo necesita que lo dejen trabajar, no pide ningún subsidio ni ayuda", concluyó el diputado nacional.

Por su lado, la senadora Losada, dijo que "el kirchnerismo tomó al campo como su caja fiscal", y llamó a "apoyar al campo para que produzca más".

Las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace realizan hoy una jornada de protesta con cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil -un punto en el que la propia Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) habla de una "mejora" y de una situación general de "alivio- y con la demanda de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica".

Desde la oposición también sumaron sus voces de adhesión a la protesta por redes sociales la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el titular del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri.

Bullrich aseguró que “hay que sacarle el freno de mano a la producción” y agregó que “el campo es parte de la solución a los problemas de Argentina”.

“Basta de aumentar el gasto público y de una emisión que sólo genera más inflación”, indicó la titular del PRO.

Por su parte, Negri consideró que “hay razones de sobra para esta jornada de demanda del campo argentino” y enumeró: “Falta de gasoil por negligencia del Gobierno, presión tributaria que ahoga al sector que genera 3 de cada 4 dólares que se exportan, precios de insumos por las nubes, cupos a las exportaciones”.

Con información de Télam