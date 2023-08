Mercosur y China: qué hay detrás del exótico bombardeo "liberal" a socios claves

El candidato presidencial adelantó que, de ganar las elecciones, congelaría las relaciones con China y sacaría a la economía argentina del bloque Mercosur.

En uno más de sus exabruptos –o disparates—en materia económica, el candidato presidencial Javier Milei sostuvo que congelaría las relaciones con China, por considerarlo “un país donde la gente no es libre”, y agregó retiraría a la Argentina del bloque comercial Mercosur a tres décadas del inicio de la integración regional. Sin ideas concretas ni claras, sin una posición en lo económico y político bien definida y con un discurso de barricada, Milei, tras un buen resultado en las PASO, volvió a los medios y continuó con sus promesas “incendiarias”.

En esta oportunidad eligió poner en riesgo la geopolítica argentina, poniendo en riesgo medio siglo de relaciones diplomáticas, comerciales y financieras con el gigante asiático y la constitución de un bloque común regional que le permite al país plantarse de una forma distinta frente al mundo. El promotor del capitalismo salvaje anuncia proteccionismo e incumplimientos en los contratos vigentes de empresas privadas y bancos, convirtiéndose en una rara avis de las ideas que sostiene defender.

En una entrevista posterior a las primarias del 13 de agosto, el candidato habló sobre cómo manejaría los asuntos de Argentina en el escenario mundial. El autodefinido ‘anarco-capitalista’ describió sus propuestas de política exterior como una “lucha global contra socialistas y estatistas”, y reveló que nombraría a Diana Mondino, asesora económica de confianza, como su principal diplomática, quien reconoció que Milei es un “bocón”, buscando bajarle la espuma a las turbulencias geopolíticas que generan las expresiones de candidato presidencial.

Palitos chinos

"Yo no negocio ni hago pactos con comunistas. La gente no es libre, no puede hacer lo que quiere. Y cuando hacen lo que quieren, los matan”, declaró ante la agencia de noticias financieras internacional Bloomberg. La respuesta no tardó en llegar y desde la Cancillería de China le respondieron candidato por La Libertad Avanza y lo invitaron a visitar al país asiático para “experimentar por sí mismo” cómo es vivir en ese territorio.

“Si el señor Milei visita China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y seguridad del pueblo chino”, contestó el vocero de la Cancillería de China, Wang Wenbin, en conferencia de prensa, sobre los dichos de quien los medios de comunicación de China definieron como “el Trump argentino” (en referencia al ex presidente republicano de Estados Unidos). De hecho, el distanciamiento que pretende Milei de China es directamente proporcional al acercamiento que busca con los Estados Unidos.

En estricto off, desde la Cancillería argentina consideran los dichos de Milei como una nueva bravuconada impracticable. “No puede ignorar los contratos de empresas privadas entre ambos países ni las líneas de créditos que otorgaron los bancos chinos en el país”, detalló a este medio una fuente diplomática. Milei aclaró luego que le corresponderá al sector privado decidir si mantiene relaciones comerciales con China, pero que no promoverá lazos con quienes no respetan la libertad.

Sin ir más lejos, China no es solo el segundo mayor comprador de exportaciones argentinas –el segundo es justamente Brasil, con quien también Milei busca romper relaciones—y maneja una línea de swap (intercambio) de monedas por el equivalente a unos 18.000 millones de dólares con el Banco Central, que le permitió al país pagarle al Fondo Monetario Internacional sin agotar las reservas.

Están también vigentes dos mega-acuerdos con empresas chinas, que incluyen un contrato para construir dos represas en la Patagonia y un convenio para instalar una planta nuclear. Según cifras de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), en agosto 2021, la Argentina incrementó un 75,7 por ciento sus exportaciones al gigante asiático por un total de 1047 millones de dólares. También incrementó un 65,6 por ciento las importaciones por 1222 millones de dólares.

Existe además una enorme potencialidad de en empresas tecnológicas de Argentina como Satellogic y SpaceSUR, que están vinculándose con contrapartes chinas como Great Wall o Siwei, líderes en el rubro satelital y de imágenes. Argentina cuenta con empresas e instituciones que poseen gran prestigio como ARSAT, CONAE, NASA, CONUAR, IMPSA, NUCLEARIS, INTI, INTA, CONICET y otras, las cuales mantienen vínculos con sus símiles chinas y están ahondando aún más la relación. Cabe recordar que Milei también propone eliminar este tipo de instituciones, empezando por el CONICET.

Siempre estuvo cerca

Desde Brasil no hubo respuesta a la provocación del líder de La Libertad Avanza, cuyos referentes económicos son Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Roque Fernández. Milei ubicó en la misma categoría de “socialista” a Brasil, conducido por Luiz Inácio Lula da Silva. Apuntó no sólo contra Brasil sino contra el bloque regional en su conjunto. “El Mercosur es una unión aduanera de mala calidad que produce desvío de comercio y que perjudica a cada uno de los miembros”, comentó.

Para la Argentina, el Mercosur es el principal espacio de integración económica y comercial y Brasil su mayor socio. Durante una entrevista en Uruguay, Mieli propuso que el Mercosur debería ser "eliminado" ya que el mismo solo genera trabas para el correcto desarrollo de la economía. “Nada de flexibilidad como reclama el gobierno uruguayo. Eliminarlo. Porque en el fondo es comercio administrado por los Estados en el Mercosur. ¿Por qué el gobierno tiene que estar regulando nuestras transacciones comerciales?; ¿a título de qué?”, respondió luego de una reunión con funcionarios del país vecino.

Para las pequeñas y medianas empresas argentinas, el Mercosur sigue siendo el principal destino de sus exportaciones (34 por ciento del total), pese a que en la última década ganaron participación países del USMCA (acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá), ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), China y SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) en el total de ventas externas.

“Si bien las PyMEx envían sus productos hacia destinos más cercanos que las grandes (excepto Patagonia), han podido incrementar —en un 15 por ciento durante la década— el promedio de distancias de sus exportaciones desde todas las regiones”, señala la CERA.

De acuerdo con las mediciones del INDEC, el 83,8 por ciento de las compras argentinas al Mercosur provino de Brasil, con fuerte incidencia de vehículos para transporte, partes y accesorios de carrocerías, tractores de carretera para semirremolques, partes y accesorios de vehículos automóviles. El comercio con el bloque representa el 20,5 por ciento de las exportaciones y el 31 por ciento de las importaciones totales.

No obstante, este no es capitalismo que pretende Milei para el país, sino uno sesgado y dirigido por sus caprichos ideológicos –en demodé—, un sinsentido que se suma el de la mayoría de sus impracticables propuestas.