Milei cerrará un importante ramal de tren: a qué provincia afectará la medida

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, afirmó que el Gobierno puso en marcha un plan de descapitalización del sistema ferroviario para facilitar la "privatización o concesión" del servicio. Además, anticipó que el Gobierno cerrará el ramal que va de la ciudad de La Banda a Fernández, en Santiago del Estero. La denuncia se da luego de que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, haya confirmado que el Belgrano Cargas pasará a ser gestionado por el sector privado.

En diálogo con El Destape Radio, Maturano adelantó que el Gobierno "va cerrar el ramal de Santiago del Estero, que va de Fernández a La Banda". Y agregó: "En el ferrocarril Sarmiento van a cerrar otro ramal, ya nos avisaron, porque no llegamos a llenar el tren".

"La línea que baja el Gobierno es que si no llenan el tren, se cierra el ramal. La gente viaja más en combi porque cobra la mitad de lo que cobra el tren y tarda la mitad", afirmó el gremialista. Según su mirada, el expresidente Carlos Menem "fue más vivo en este sentido" porque "vendió todo pero no le bajó el valor a las empresas". A contramano, la administración de Javier Milei reduce el precio al "no arreglar las locomotoras, los trenes eléctricos y echando personal".

Sobre el anuncio de privatización por parte del Gobierno, "seguramente el Belgrano Cargas se lo van a querer quedar algunos empresarios de colectivos para tener un monopolio", indicó Maturnao.

Qué es el Belgrano Cargas: qué función clave cumplía

Belgrano Cargas es una de las empresas nacionales estratégicas. Cruza las principales zonas de producción agrícola del norte del país, une el NOA y parte del NEA con los puertos del Paraná. La misma fue creada en mayo de 2013 por decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner, para hacerse cargo de la explotación integral de la red carguera del Ferrocarril General Belgrano, hasta entonces concesionada a Belgrano Cargas SA.

Sus accionistas son tres Sociedades del Estado: Trenes Argentinos Infraestructura, Trenes Argentinos Operaciones y la Administración General de Puertos (AGP). Durante los primeros seis meses del 2024, Trenes Argentinos Cargas redujo significativamente su déficit e incluso quedó con números cercanos al equilibrio operativo. La empresa estatal incrementó sus ingresos en dólares un 6%, mientras que los costos de operación se redujeron un 29% comparado con el mismo semestre del año anterior.