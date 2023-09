Martín Redrado: "No veo las condiciones para una hiperinflación"

El economista y actual funcionario porteño afirmó que la estabilización de precios se puede lograr con el control de las cuentas públicas y con un Banco Central independiente.

Para Redrado no hay riesgo de hiperinflación.

El economista Martín Redrado afirmó que "no hay riesgo de hiperinflación" y que actualmente se puede hablar de "espiralización". Según su mirada, la estabilización de precios se puede lograr con el control de las cuentas públicas y con un Banco Central independiente.

"Cuando analizo hoy la economía argentina, no hay hiperinflación en este momento. Esta es una discusión que la veo en muchos colegas. Yo no veo las condiciones", afirmó el expresidente del Banco Central (BCRA) en diálogo con radio La Red. En ese sentido, el actual funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se explayó: "Saquemos de cuajo el concepto de que hay hiperinflación. La inflación está subiendo por escalones. No tenemos que, del 12% que tuvimos el mes pasado vamos a ir un 24% el mes que viene, a un 48% el mes siguiente".

La "espiralización de la inflación es lo que lleva a hablar técnicamente", remarcó. Sin embargo, enfatizó que "si hay un problema serio inflacionario" y "hay que atacarlo, primero equilibrando las cuentas públicas y teniendo un Banco Central independiente". Según Redrado, "esos son los dos ejes para derrotar la inflación en la Argentina".

Cayó el consumo en supermercados durante julio pero sigue fuerte en los shoppings

Según el último informe del INDEC sobre el comportamiento de las ventas en supermercados, en julio se registró un descenso del consumo del 2,5% en la comparación interanual y un estancamiento en relación a junio. Estos datos darían cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en aquellos sectores que destinan la mayor parte de sus recursos a la compra de alimentos u otros bienes esenciales. Incluso, con una variación de precios que para el séptimo mes del año se había ubicado en el 6,3%, previo a la devaluación del mes siguiente.

En el caso de los shoppings, la situación fue al revés. Las compras aumentaron un 10%. En los próximos meses deberían sentirse las diferentes medidas de alivio lanzadas por el Gobierno, como por ejemplo la devolución del IVA a más de 21 millones de personas o los recientes refuerzos de 47.000 pesos por dos meses para los sectores más informales.

“En julio de 2023, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 2,5% respecto a igual mes de 2022. El acumulado enero-julio de 2023 presenta una suba de 0,8% respecto a igual período de 2022”, puede leerse en el último informe del Indec sobre las ventas en supermercados.

El índice de precios implícitos arrojó para el séptimo mes una suba del 116% cuando el IPC había aplicado un alza interanual del 113%. Es decir, en los supermercados se registraron mayores alzas que dentro de las ponderaciones tomadas por el IPC.