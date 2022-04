Lento arranque de Precios Cuidados en los comercios de proximidad

Al igual que el acuerdo del pan, el programa para almacenes se verá en las góndolas dentro de los próximos 45 días.

Entró en vigencia la canasta de Precios Cuidados en los comercios de proximidad, pero con un cumplimiento más que acotado en su primer día. En un mes y medio podrá verse el impacto en las góndolas de los almacenes del país, proyectan desde el gobierno. Este martes, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunirá con los mayoristas para acelerar el proceso.

Si bien en papeles los 60 artículos esenciales que lanzó la Secretaría de Comercio Interior ya fueron oficializados, aún no se los encuentra en las tiendas de cercanía. Desde la Secretaría de Comercio Interior aclararon que tendrá vigencia total dentro de los 45 días, como había adelantado El Destape la semana pasada.

“Hoy no conseguimos los precios”, explicó a este medio Fernando Savore, presidente de la Asociación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, tras hacer su ronda diaria para la provisión de mercadería. Feletti definió un listado para que los locales compren, acordado con mayoristas y distribuidoras, y otro para que vendan a los consumidores. Esto deja un margen de ganancia “razonable”, calificó el comerciante.

“En ninguno de dos mayoristas a los que fui hoy encontré los productos más claves. Por caso, el azúcar Dominó la deben comprar a $ 69 para vender a $ 92,20. La bolsa más barata la conseguían a $ 97 y de una marca menos conocida. Similar fue la situación del aceite. “Nos reunimos hoy con el consejo directivo y almaceneros de PBA y del país. Si esta semana seguimos sin conseguir los precios vamos a pedir una reunión con Feletti”, anticipó Savore.

"Los supermercados compran directamente a las fábricas, pero para los comercios de proximidad hay un eslabón más, que son los distribuidores o los mayoristas", explicó la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los consumidores, Liliana Schwindt. En la AM 990, la segunda de la Secretaría precisó que "hubo que acordar entre todos esos actores para obtener un precio final que permita reducir la brecha que hoy existe entre los Precios Cuidados de los supermercados y los precios de los almacenes, que tienen otros costos".

"Hicimos un gran esfuerzo porque sabemos que hay un tipo de consumidor que está muy desprotegido. Un consumidor que no va a las grandes cadenas por diversas razones: no tiene tarjeta de crédito; por una cuestión de distancias; porque las grandes cadenas no están en muchas ciudades; porque no tienen movilidad. Entonces, nosotros con este programa vamos a llegar a ese consumidor", dijo Schwindt.

Feletti se reunirá este martes con los mayoristas, para controlar que vendan los productos acordados a los precios establecidos. Si bien este programa se diferencia del resto con que los almacenes tienen libertad individual para unirse, confían desde la Secretaría que buscarán sumarse para no perder clientela en manos de los que vendan productos baratos. No obstante, los integrantes están obligados a cumplir con los precios acordados y eso incluye a los proveedores.

Las cuestiones logísticas y de stock obtenido por fuera de Precios Cuidados, proyectan que el plan regirá de forma completa en 45 días. Similar situación al fideicomiso del pan, para garantizar con un fideicomiso de US$ 350 millones que se venda en todo el país a un rango de entre $ 220 y $ 270.

El jueves pasado se relanzó el programa original, para supermercados. Esto pese a que muchas cadenas y alimenticias no terminaron de retrotraer las disparadas de precios que realizaron injustificadamente en marzo.

El miércoles el Indec revelará la inflación de marzo. Desde la Secretaría estiman que para alimentos, después de todas las medidas tomadas, no debería ser peor que el 7,5% de febrero.

Alto cumplimiento en el primer día de la canasta de frutas y verduras

En el primer día de implementación, la nueva canasta de frutas, verduras y hortalizas que se sumó a la oferta del programa +Precios Cuidados, tuvo un nivel de cumplimiento del 80% tanto en abastecimiento como en precios, según se desprende de los relevamientos realizados por la Dirección de Inspecciones de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

En efecto, se registró que la canasta que contiene cinco productos (tomate, papa, cebolla, lechuga y manzana) estaba disponible en todas las cadenas relevadas. Y, si bien se observaron faltantes en algunos locales, en ningún caso se detectó una oferta menor a cuatro de las cinco frutas y verduras contempladas en el programa.

Además, desde la Secretaría de Comercio Interior se dialogó tanto con proveedores mayoristas de los productos en cuestión, como con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y representantes de las distintas cadenas comercializadoras, y, en todos los casos, expresaron satisfacción con el desarrollo del programa, al tiempo que remarcaron la fuerte demanda que tuvo el mismo en las distintas sucursales.

En los próximos días, desde Comercio Interior se mantendrá una serie de encuentros de trabajo con más proveedores que quieren sumarse a la iniciativa, para continuar garantizando y ampliando así el abastecimiento en todos los comercios adheridos.

En esta primera etapa, la canasta de frutas, verduras y hortalizas se encuentra todos los días de la semana en las grandes cadenas de supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) nucleadas en ASU, y en Makro en su rama minorista. Sin embargo, la intención es ampliarla próximamente al resto del país, llegando así a cada hogar argentino.

Esta medida se inscribe en la política de precios más amplia que lleva adelante el Gobierno nacional, y está orientada al establecimiento de precios de referencia para frutas y verduras en el sector de supermercados, con el propósito de amortiguar lo volatilidad de estos productos frescos de consumo masivo.

Panazo y verdurazo frente a la Sociedad Rural

Una serie de organizaciones sociales, políticas y sindicales realizarán este martes un panazo, verdurazo y chorimovil frente a la Rural. La movilización la realizarán en contra de que empresas y grupos “se enriquezcan y especulen a costa del hambre de nuestro pueblo”.

La exigencia a los integrantes de la Sociedad Rural Argentina será que retrotraigan sus precios mayoristas a valor de diciembre 2021. En ese sentido, proponen avanzar en un incremento de las retenciones y control de las exportaciones.

“No les pedimos que no ganen, les pedimos que ganen menos, para que gane la gente”, proponen las organizaciones. En la actividad, repartirán de manera gratuita pan, verdura y choripán.