En mayo habrá aumentos en el gas, luz, peajes y alimentos vinculados al dólar agro

La inercia inflacionaria no cesa. Las nuevas tarifas de gas y luz explicarán casi un punto porcentual del IPC de mayo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, no generó la estabilidad macroeconómica de la que se jactó haber conseguido en varias oportunidades. La llamada inflación núcleo pasó de registrar una suba del 5,4% en enero al 8,4% en abril. Desde el inicio del año la escalada inflacionaria no cesó. Hasta el momento, no existe ningún signo ni instrumento oficial que permita pensar que habría una desaceleración en mayo. En el próximo dato del IPC impactarán las nuevas tarifas de los servicios públicos del gas y la electricidad. También habrá incrementos en el transporte y peajes nacionales. El dólar agro, que incide sobre los productos de las economías regionales que forman parte del IPC, también aportarán lo suyo. En este escenario, lo que seguirá para atrás será el poder adquisitivo de los salarios.

Hace dos semanas, el Gobierno nacional oficializó el nuevo cuadro tarifario para el servicio público del gas en todo el país, luego de convalidarle a las transportistas y distribuidoras una recomposición de su rentabilidad. También se oficializó el nuevo cuadro para el servicio de la electricidad. El ministro Massa debe mostrarle al FMI que aceleró la quita de subsidios en estos rubros. En lo que va del año, la caída real en las transferencias hacia el sector energético fue del 53%, según el análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

La consultora PxQ, cuyo director es Emmanuel Álvarez Agis, estimó en un reciente informe el impacto de las nuevas tarifas dentro del IPC. La suba promedio del servicio eléctrico en el AMBA será del 33%. Este incremento aportará al IPC una variación del 0,15%. Pero si se analiza a nivel nacional, el impacto dentro del Índice de Precios sería del 0,31%. Para el caso del gas, con aumentos en las facturas que irán del 28 al 38 por ciento, según el análisis de PxQ, el impacto sería del 0,50%.

Por ende, las nuevas tarifas de luz y gas explicarán casi un punto porcentual (0,82%) de la inflación que vaya a registrarse para mayo.

Otros aumentos

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante el quinto mes del año se percibirá, de manera plena, el impacto de la última corrida cambiaria. También la incidencia del dólar agro, que funciona como una devaluación quirúrgica sobre muchos de los alimentos que forman la canasta alimentaria.

“La implementación del dólar agro podría afectar al alza los precios de un conjunto de productos de las economías regionales, que, a pesar del requisito de complimiento del programa Precios Justos (requerido para acceder al dólar diferencial), puede tensionar sobre precios”, explicaron desde CEPA.

Entre otros servicios regulados que ya anunciaron incrementos se encuentran las empresas de medicina prepaga. El alza para mayo irá del 3,43 al 4,76 por ciento. En junio habrá otro incremento del 5,49%.

Las naftas, el transporte y los peajes también serán de la partida de los incrementos autorizados por el Gobierno nacional. El transporte incrementará sus precios en un 7,7%, el alza esperado para las naftas será del 4% y los peajes nacionales subirán un 50% este mes y otro 40% en agosto.

La inercia

La inflación núcleo se va consolidando en pisos cada vez más elevados. En enero, la suba había sido del 5,3%, en marzo se ubicó en el 7,2% mientras que para abril fue del 8,4%. De no mediar ninguna media estructural y que corte de lleno la inercia y el entramado de especulación de los formadores de precios, no sería extraño que la variación de precios de este mes cierre más cerca del 9%.

“Esta inercia se ve reflejada en ajustes de precios que no son sólo mayores, sino más frecuentes, con una creciente indexación y acortamiento en los plazos de los contratos (tanto formales como informales). Todo esto en un marco de creciente incertidumbre sobre los futuros costos de reposición producto de las restricciones a las importaciones, la volatilidad en la brecha cambiaria y la incertidumbre propia del proceso electoral”, analizó la consultora Ecolatina.