El costo del verano: la canasta de productos subió 12% y roza los $1.000.00

Mientras la inflación continúa haciendo mella en el bolsillo, un estudio sobre los gastos vinculados a la temporada de verano indica que una familia tipo necesita $ 984.319 para comprar una canasta compuesta por 33 productos, lo que implica un aumento del 12% en comparación con el año pasado.

Si bien el alza promedio resulta moderada, el informe de Focus Market muestra marcadas diferencias según el rubro, con variaciones muy distintas entre los distintos artículos relevados.

Entre los productos que más se encarecieron figuran el traje de baño femenino, con un incremento del 48%, las gorras para niños, que subieron un 43%, y las cremas hidratantes, también con una suba del 43%. Se trata principalmente de bienes vinculados al cuidado personal y a la indumentaria propia del verano.

En sentido opuesto, algunos artículos característicos de la temporada registraron bajas de precios, lo que ayudó a amortiguar el aumento general de la canasta. En este grupo se destacan los inflables para el agua, con una caída del 32%, los toallones, que bajaron un 13%, y los insecticidas en aerosol, con una reducción del 10%.

El relevamiento da cuenta de un verano marcado por hábitos de consumo más cuidadosos, con hogares que planifican mejor sus gastos, comparan valores y buscan opciones para mantener el descanso y las actividades recreativas sin exceder el presupuesto disponible.

Top 5 de destinos preferidos por los argentinos

Desde Focus Market también elaboraron un informe para relevar el Top 5 de destinos preferidos por los argentinos, nacionales e internacionales.

“En la primera parte del año vimos a muchos argentinos adelantando reservas para viajes al exterior, apalancados en un tipo de cambio que resultaba conveniente. Sin embargo, tras la corrección cambiaria, ese comportamiento se revirtió rápidamente: el encarecimiento de los destinos internacionales llevó a que una parte importante de la demanda se volcara al turismo local", señaló Damián Di Pace, director de la consultora.

Esto se reflejó con "claridad en los últimos fines de semana largos, con altos niveles de ocupación en distintos destinos del país, mostrando cómo los cambios en el contexto macroeconómico impactan de forma directa en las decisiones de consumo”, agregó.

Según un relevamiento realizado por las principales plataformas de turismo, este es el Top 5 de destinos nacionales e internacionales más consultados por los argentinos para planificar las vacaciones 2026:

La Costa Argentina (Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Necochea, entre otras) sigue siendo pionera al momento de pensar en las vacaciones de verano. Pero si diversidad se trata, hay para todos los gustos: Patagonia, Cuyo, Noroeste Argentino y Sierras de Córdoba, son algunas de los destinos elegidos por los argentinos este verano.

A nivel internacional los elegidos por los argentinos son Brasil (Florianapolis, Río de Janeiro, Buzios, Salvador Bahía, Recife, etc), le siguen Chile, Uruguay, México y Republica Dominicana.