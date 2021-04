El agro salió a presionar para que el Gobierno no regule el precio de la carne

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió a presionar al Gobierno, ya que en los últimos días se mencionó la posibilidad de cerrar las exportaciones de carne vacuna para lograr que baje el precio de la carne en el mercado interno. En concreto, la entidad calificó estas herramientas como "viejas ideas".

La entidad adjudicó la suba de los precios al consumidor a la inflación y la fuerte presión impositiva que hay en el país. Fue luego de las declaraciones de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien aseguró que al Gobierno "no le va a temblar el pulso" para cerrar las exportaciones si continúan subiendo los precios de los cortes en el mercado interno.

"Hay que avanzar con ciertas herramientas de administración del comercio (...) medidas que pueden ser suba de retenciones, encajes, cupos, medidas que se pueden tomar y se están evaluando", había apuntado la funcionara en declaraciones radiales.

Además, el propio presidente, Alberto Fernández, aseguró que que las autoridades siguen de cerca la inflación para tomar "medidas concretas", como "controlar los frigoríficos" tras los reiterados aumentos en la carne.

Con un diagnóstico opuesto, CRA llamó a "no destruir la cadena de la carne", y no apelar a ideas "obsoletas y demagogia" para domar los precios. Desde su óptica, los precios relativos "están distorsionados, consecuencia de un proceso inflacionario de larga data y que no encuentra cauce y corroe los ingresos de toda la sociedad". Tras recordar que en la Argentina "todo aumenta, no sólo la carne", CRA aclaró que "parece que nadie quiere hacerse cargo de la política económica actual".

"Se pretende hacer creer a la población que la exportación de carne es el factor desencadenante de su precio en el mercado interno, sin considerar abiertamente la incidencia inflacionaria y la presión fiscal antedicha", aseguró la entidad. Y finalizó: "Paradójicamente los mismos que decidieron cerrar exportaciones, se quejan ahora de la concentración de los frigoríficos, cuando fueron ellos quienes produjeron dicho efecto".