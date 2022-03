Canasta: los 20 precios críticos que empujan la inflación

La guerra en Ucrania pone mayor presión sobre la ya elevada inflación argentina que venía de la pandemia.

La guerra, la pandemia y la concentración de oferta, todos factores que empujan a los precios a un constante y contundente alza. La disparada de los hidrocarburos y de los granos por las acciones bélicas en Ucrania complican un escenario que ya era complejo de antes, dado que marcó una suba del 7,5% para los alimentos en febrero.

Si bien se dio una desaceleración de casi 20 puntos en el primer año de mandato del Gobierno, la reactivación de la economía disparó la inflación en todo el globo. De hecho, Estados Unidos vio como el aumento pasó de 1,4% en 2020 a 7% en 2021, la mayor marca en 40 años y se espera que continúe en alza. En Alemania subió de 0,5% a 3,1%, Italia del 0,2% al 3,9%, Corea del Sur de 0,5% a 2,5% y Rusia de 3,4% a 6,7%. En América, Brasil se alteró del 4,5% al 10,6%, Canadá del 0,7%al 4,8% y México del 3,1% al 7,4%.

Incluso dos naciones europeas habían registrado deflación. España marcó -0,3% al comienzo de la pandemia y cambió de signo, al punto de tocar un alza de 6,5%; similar al -0,5% de Francia hasta el 2,8%.

Ucrania y Rusia combinadas explican el 29% de las exportaciones totales de trigo, por lo que el incremento de este cereal al punto de acercarse a su máximo se dio de forma automática a los pocos días de iniciado el ingreso físico de tropas. Lo mismo ocurrió con la soja y con el gas y el petróleo. La nación que preside Vladimir Putin es el principal proveedor de hidrocarburos del resto de Europa, que ante los temores de corte de suministro escaló las cotizaciones.

De acuerdo con las pantallas de la Bolsa de Cereales porteña, el precio de la tonelada de maíz puesta en el puerto de Rosario creció 43,7 por ciento, mientras que para el trigo saltó un 49,1 por ciento. Con los actuales precios para la exportación, el maíz temprano continúa liderando los márgenes de rentabilidad del sector agropecuario, con 731 dólares por hectárea en campo propio, seguido por el doble cultivo de trigo y soja queda, con 665 dólares de hectárea.

Esto también redundó en ganancias extraordinarias para los terratenientes. La Bolsa de Cereales de Rosario estimó que, para los precios del 7 de marzo, el margen bruto para un campo con soja de primera en la zona núcleo será de US$ 812 la hectárea en marzo 2022, mientras que, para uno de soja de segunda, de US$ 603.

En cuanto a los dueños de campos con trigo, pronosticó ganancias brutas de US$ 336; y trigo sumado a soja de segunda, de US$ 939. En tanto, para el maíz de primera espera un margen bruto de US$ 1.045 y para el tardío de US$ 719.

El estudio calculó que los márgenes netos de la soja de primera para el dueño de un campo en marzo de este año serán de US$ 609 cada hectárea, lo que implica un aumento de la utilidad del 15% contra febrero de 2021, mes contra el que ofrece las comparaciones. En la soja de segunda esta alza alcanza el 24% hasta los US$ 434.

Para el caso del trigo proyecta un incremento del 25% del margen neto para campo propio contra el año pasado, al punto de sumar US$ 232. La combinación de trigo con soja de segunda recibirá una suba de sus utilidades del 24% a US$ 665.

En el caso de los combustibles, Argentina incrementó en 9,5% el precio para la nafta super y 11,5% para los premium. Esto se explicó por una escalada provocada por la guerra, dado que Rusia provee el 30% del gas de todo Europa occidental.

Otro de los factores más relevantes consiste en el efecto de los monopolios. Como reveló El Destape esta semana, Arcor, la alimenticia multinacional argentina, duplicó sus ganancias. Los más de $ 19.900 millones que amasó en 2021 superan en más del 142% a los $ 8.213 millones que registró de resultado positivo en 2020. Ambas cifras, en un contexto de pandemia, aunque el más reciente con el empuje de una economía que creció más del 10%.

En una carta dirigida a la Comisión Nacional de Valores, el Mercado Abierto Electrónico y la Bolsa, el presidente de Arcor, Luis Pagani, comunicó que, en la reunión del viernes pasado, el directorio determinó distribuir utilidades en efectivo por $ 7.000 millones. Este guarismo se desprende del resultado total de $ 19.918,4 millones, del cual $ 18.156,9 millones son atribuibles a los accionistas. Mientras aclara que $ 9.300 millones se destinarán para incrementar la reserva facultativa para futuras inversiones, el remanente robustecerá la reserva especial para futuros dividendos.

Los 20 productos que más incrementaron su precio:

Frutas y verduras

Tomate redondo: aumentó 82,2% mensual a $206,33. Y un aumento interanual de 298,7%.

Lechuga: alza de 51,1% mensual a $229,16. En términos interanuales el aumento fue de 78,1%.

Limón: alza de 30,2% mensual a $115,14. En términos interanuales registra una reducción de 38%.

Naranja: pasó a $74,12, es decir, un alza de 15,2% mensual. En términos interanuales experimentó un descenso del 18,1%.

Papa: aumentó 14,2% mensual a $61,33, con una variación interanual de 2,7%.

Cebolla: pasó a $64,96, es decir, un incremento de 11,3% mensual. Y un aumento interanual de 3,8%

Manzana deliciosa: se elevó 9% mensual a $201,28. En términos interanuales registra una reducción de 0,1%

Batata: ascendió 8% mensual a $92,06. En términos interanuales registra una reducción de 16,2%.

Banana: pasó a $92,06 con un alza de 5,1% mensual. En términos interanuales el aumento fue de 55%.

Carne, fiambre y embutidos

Filet de merluza: pasó de $697,3 a $760,98, es decir un aumento de 9,1% mensual. En términos interanuales el aumento fue de 63,5%

Jamón cocido: pasó de $1089,32 a $1139,91, es decir un aumento de 4,6 mensual. En términos interanuales el aumento fue de 58,6%.

Bebidas

Agua sin gas: pasó de $75,02 a $78,52, un incremento de 4,7% mensual. El incremento interanual sumó 30,8%.

Productos derivados del trigo

Pan de mesa: pasó de $169,12 a $189,08, un incremento de 11,8% mensual. En términos interanuales el aumento fue de 59,6%.

Harina de trigo común 000: pasó de $59,46 a $62,82 un incremento de 5,7% mensual. En términos interanuales el aumento fue de 44%.

Higiene personal

Pañales descartables: pasó de $211,15 a $227,89, un incremento de 7,9% mensual. En términos interanuales el aumento fue de 25,6%.

Jabón de tocador: pasó de $69,61 a $73,15, un incremento de 5,1% mensual. En términos interanuales el aumento fue de 55,4%.

Champú: pasó de $313,46 a $329,29, un incremento de 5,1% mensual. En términos interanuales el aumento fue de 35,2%.

Artículos de Limpieza

Jabón en polvo para la ropa: pasó de $174,89 a $184,46, es decir, un incremento de 5,7% mensual. En términos interanuales el aumento fue de 41,1%.

Almacén

Café molido: pasó de $457,66 a $485,84, es decir, un incremento mensual de 6,2% y un acumulado interanual de 80%.

Arroz blanco: pasó de $114,82 a $120,60, es decir, un incremento mensual de 5% y un acumulado interanual de 47,9%.