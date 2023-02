Álvarez Agis pronosticó una inflación del 6% para febrero y puso en duda una baja sustancial antes de las elecciones

El consultor y ex viceministro de Economía cuestionó los efectos del dólar soja y alertó por las metas de la inflación. Qué pasará con el dólar y el crecimiento de la economía. “Es complicado que esto se acomode para las elecciones", opinó.

El economista Emmanuel Álvarez Agis pronosticó que "la inflación va a volver al 6% en febrero", adelantó que el aumento de la carne afectará especialmente en ese mes y se manifestó escéptico respecto de que pueda alcanzarse una baja significativa en la inflación en los próximos meses, debido a que el país “carga con un desequilibrio de precios relativos que genera que ese problema siga su curso”. “Es complicado que esto se acomode para las elecciones. Hoy la Argentina es uno de los países más baratos en alimentos y servicios públicos, pero es el segundo más caro en textiles, combustibles, bienes durables y alquileres. Es decir, el precio relativo más atrasado de todos es el salario”, afirmó el titular de la consultora PxQ en entrevista con El Destape Radio.

El ex viceministro de Economía en el último gobierno de Cristina Kirchner detalló que el peso de los precios de los componentes importados, que suben a un ritmo del 8 por ciento mensual, le pone un piso a la inflación y lo aleja del objetivo de alcanzar un cifra mensual de entre 3 y 5 por ciento. “Con más del 30 por ciento de bienes importados que aumentan de precio un 8 por ciento mensual, esa meta no es consistente”, detalló Álvarez Agis. “Tampoco se puede pedir, si los importados suben un 8 por ciento, que los salarios lo hagan un 5 por ciento”, agregó.

Entonces, concluyó: “Si en enero la inflación va a ser del 5%, en febrero puede volver a subir al 6% por la influencia de la carne. Salvo que el resto de los precios viajen al 3.”

En otro tema, Agis cuestionó el déficit y la aparición de planes sociales en momentos en que no hay emergencia laboral. "Alberto cortó a la mitad el desempleo pero hay más planes sociales", lanzó el economista. El ex funcionario dijo que, “con un Producto que se recupera y el desempleo en torno al 6 por ciento, no estoy a favor de abusar de herramientas como los planes sociales”. “El matafuegos es para cuando se está prendiendo fuego, porque sino se deslegitima la herramienta”, detalló el consultor de grandes firmas argentinas.

Alertó sobre el riesgo de quedarse sin dólares en el Banco Central pero hizo referencia al doble impacto que generó la implementación del dólar soja. “Básicamente, para el exportador se le genera la certidumbre de que ‘no hay dos sin tres’; entonces solo liquida cuando lo aplican. Además, termina devaluando hasta un 40 por ciento al sector más competitivo de la economía”, detalló el economista, para quien el dólar oficial está “un poquito bajo”.

También exhortó a no “enamorarse de dogmas”. “Macri arranca eliminando retenciones y luego las repuso. Alberto las sube al asumir y ahora saca un dólar soja”, recordó el ex funcionario, para quien la negativa del sector agropecuario de aplicar retenciones móviles fue “ideologizada y hoy estarían incluso pagando menos”.

En la entrevista, Agis destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, evitó una hiperinflación y alertó que, si caen las reservas y el país queda cerca de quedarte sin dólares, se dispara la inflación.