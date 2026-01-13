A cuánto va a llegar la inflación en enero 2026, según consultoras y bancos privados

Qué se espera de la inflación en 2026

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el mercado ajustó al alza sus previsiones de inflación para el arranque de 2026. Así lo reflejó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de diciembre, elaborado por la autoridad monetaria en base a los pronósticos de consultoras, bancos y centros de investigación privados.

Según el promedio de las estimaciones, la inflación de enero de 2026 se ubicaría en torno al 2%, una décima por encima de lo que se proyectaba en el informe previo. Para diciembre de 2025, en tanto, el consenso espera un IPC del 2,3%, también mayor al cálculo anterior.

Salarios inflación cómo va a estar en enero

El impacto del nuevo esquema cambiario

El ajuste en las proyecciones se dio luego de que el BCRA anunciara el inicio de la denominada fase de remonetización 2026, un programa que apunta a recomponer reservas y que implicó cambios relevantes en la política cambiaria. Entre ellos, la decisión de que las bandas del dólar se actualicen en función de la inflación medida por el INDEC, lo que habilita una corrección más rápida del tipo de cambio.

Este giro fue leído por el mercado como una señal de mayor presión inflacionaria en el corto plazo, especialmente en un contexto en el que el IPC de noviembre fue del 2,5%, superando las previsiones privadas, y con expectativas de que diciembre vuelva a ubicarse por encima del 2%.

De acuerdo con el grupo de las diez consultoras que más aciertos tuvieron en meses anteriores, la inflación anual de 2026 alcanzaría el 22,5%, lo que implica una revisión al alza de 2,5 puntos porcentuales respecto del REM previo. Para junio, el mercado espera que el ritmo mensual se desacelere a la zona del 1,7%, aunque todavía lejos de los niveles que el Gobierno plantea como objetivo.

En este marco, analistas privados consideran que la dinámica del dólar será un factor clave para explicar la resistencia de la inflación a bajar más rápido, en un escenario donde el consumo y la actividad muestran señales débiles.

Inflación de enero: qué se espera en la dinámica de precios

Los tres puntos clave del IPC de diciembre del Indec

La primera expectativa de la cifra que se revelará a las 16 horas es, obviamente, conocer cuál fue la suba de precios total de 2025. Será un dato agridulce para el Gobierno. Por el lado positivo y producto del fuerte ajuste fiscal y el estancamiento del consumo, será el IPC anual más bajo desde 2017, cuando la inflación había sido de un 24%. Ahora, se descuenta que el IPC de todo 2025 rondará un número cercano al 30% (fue del 27,9% de enero a noviembre).

Sin embargo, el año se cerrará con un paulatino escalonamiento inflacionario que arrancó desde el piso del 1,5% de mayo pasado. La duda es si esta aceleración se cortará en diciembre o no, pero, como sea, el Gobierno cerrará el año lejos de cumplir con su intención de que el índice comenzara con un cero adelante, algo que ahora Milei pateó para agosto próximo.

Además, la cifra final de 2025 exhibirá lo inverosímil del supuesto macroeconómico del Presupuesto 2026. El mismo no solo estimaba una inflación del 24% para 2025, sino también un IPC de solo el 10% para el año en curso, más inalcanzable aún por el piso más alto en el que quedará la suba de precios del año pasado. No se trata solo de números abstractos, sino que implica que las partidas que el Gobierno promociona como un aumento real (en jubilaciones, educación o ciencia) en verdad volverán a ser de ajuste.

La segunda expectativa que genera el IPC que se conocerá este martes es que dará la pauta de cuál será la devaluación de las bandas del dólar de febrero, luego del cambio del esquema monetario que el Banco Central anunció en diciembre y que comenzó a funcionar durante enero.