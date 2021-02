Víctor Fera, propietario de Maxiconsumo, denunció que las grandes marcas siguen mandando mercadería con aumentos a los mayoristas: “Momentáneamente, los precios no se calmaron”.

Además, agregó: “No sé si se van a calmar tras la reunión con los empresarios. Ya sabemos que los mercados internacionales mueven los commodities y la variación del dólar es lo que mueve a los precios. No podemos negar eso porque sería lo peor que nos puede pasar”.

En declaraciones a El Destape Radio, el empresario dijo: “Todo el mundo quiere que se calmen los precios y baje la inflación para vivir más tranquilo. En febrero se recibieron precios con aumento, productos que siguen cambiando de categoría para evadir precios congelados. Contó que "ayer empezamos a recibir de los aceiteros las nuevas listas de precios autorizadas por el gobierno. Con una cuota de aceite que es un poco menos que lo que recibíamos habitualmente. Va a haber menos cantidad de aceite pero quizás con el precio más acomodado”.

En ese sentido, agregó: “Va a haber una parte que no va a estar subsidiada que si esa parte llega sólo a las urbes más necesitadas, el aumento va a ser muy grande. Todavía no se trasladó todo el aumento, no se trasladó todo. El aceite está subsidiado con los exportadores en el orden de 29 millones de litros y en el consumo es de 43 millones de litros”.

En referencia al aceite, el empresario indicó: “El subsidio es para 29 millones de litros y el consumo es de 43 millones. Seguramente esa diferencia que no va a estar subsidiados van a llegar a los lugares más necesitados porque ahí no hay grandes cadenas de supermercados, ni grandes mayoristas. Esa gente va a pagar precios más altos que en Palermo o Barrio Parque". Concluyó la idea: “Si hubiera un poquito menos el subsidio y para el 45 millones de habitantes hubiera sido para todos igual. Se puede armar hasta un mercado negro con todo esto”.

Asimismo, Fera explicó: “Lamentablemente, el subsidio que ponen los exportadores es casi 400 dólares por tonelada. Es mucha plata. Yo creo que si hubiéramos subsidiado 400 dólares por tonelada sobre todo el beneficio de los argentinos hubiera sido mucho mayor”.

En otro sentido, explicó: “Arroz estamos en plena cosecha, se tranquilizó un poco. Harina también. Los que más aumentaron fueron los productos de limpieza y perfumería que van atados al dólar también. Si no hay lugar en las góndolas para poner otras marcas, los productos de limpieza vana seguir siendo caros.

Cerró: "La ley de góndolas todavía no está implementada, ahí vamos a ver si ayuda. Los productos que están en precios cuidados no vana ser afectados por la ley de góndolas. Algunas marcas de fideos y tomates son precios descuidados. Porque están 20, 30 o 40 % arriba que otros precios cuidados. Las ventas están como el año pasado. No han cambiado mucho. En marzo del año pasado las ventas repuntaron muchísimo por la pandemia, ahora veremos este como es”.