El turismo al exterior se disparó un 50% en diciembre y se fugan los dólares baratos

Argentina cerró el año con un saldo negativo en turismo internacional. En diciembre, ingresaron 951,5 mil visitantes no residentes, mientras que 1.341,8 mil argentinos viajaron al exterior, resultando en un déficit de 390,3 mil visitantes. El dólar atrasado que propone el esquema cambiario del Gobierno abre las puertas a visitar destinos en el extranjero. Con Javier Milei como presidente, la frase "la única salida es Ezeiza" se hizo realidad.

Respecto al turismo receptivo (ingreso de extranjeros), vinieron 581,6 mil turistas (-9,6% interanual). Entre los principales mercados emisores se destacaron Brasil (22,5%), Europa (15,2%) y Chile (15,1%). La mayoría ingresó por vía aérea (46,2%), seguida por la terrestre (40,5%), mientras que la estadía promedio fue de 13,2 noches.

Ezeiza, el lugar preferido de los argentinos

En cuanto al turismo emisivo (salida de residentes) 693,6 mil turistas argentinos salieron del país (+50,6% interanual). Entre los principales destinos se destacaron Chile (28%), Brasil (22,6%) y Uruguay (15,6%). Las salidas principalmente por vía terrestre representaron el 52,6% y la estadía promedio fue de 15,7 noches.

Saldo turístico negativo

Gasto turístico receptivo: U$S 725,8 millones (gasto promedio diario: U$S 85,8).

Gasto turístico emisivo: U$S 1.142,6 millones (gasto promedio diario: U$S 100).

Año 2024 completo:

-Argentina recibió 10,93 millones de visitantes internacionales (+17,5% interanual).

-Los turistas residentes realizaron 13,59 millones de viajes al exterior, resultando en un déficit acumulado de 2,67 millones de visitantes internacionales.

De acuerdo al Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), el "fortalecimiento del peso argentino frente a monedas de países emisores, como el real brasileño o el peso chileno, afectó la capacidad de atracción de visitantes". Los datos confirman una caída interanual del 9,6% en el turismo receptivo en diciembre, con "mercados claves como Brasil y Chile mostrando señales de desaceleración", agregó el informe.

En términos de gasto, aunque el ingreso promedio diario por turista extranjero alcanzó los 85,8 dólares, este monto "es insuficiente para compensar el gasto asociado al turismo emisivo", señaló el reporte. Las estadísticas muestran que los visitantes extranjeros, mayormente provenientes de mercados vecinos, "optaron por estadías más cortas y viajes menos costosos debido a los cambios en el tipo de cambio".

El turismo emisivo experimentó un notable aumento del 50,6% interanual en diciembre, con 693,6 mil argentinos viajando al exterior. La apreciación del peso argentino mejoró el poder adquisitivo de los residentes al viajar, incentivando salidas hacia países vecinos, especialmente Chile, Brasil y Uruguay, que concentran el 66,2% de las preferencias. El gasto promedio diario de los argentinos en el exterior fue superior al de los extranjeros en Argentina, "generando una presión adicional sobre las cuentas externas y aumentando el déficit turístico", concluyó el documento.