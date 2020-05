Crisis económica: informe reveló cómo Mauricio Macri mintió sobre las obras en cloacas, red de gas y agua corriente

Durante la campaña electoral de 2019, la militancia macrista explicaban el desplome de la imagen del expresidente Mauricio Macri con la frase "el cemento no se come", aduciendo que el eje de la gestión de Cambiemos fue mejorar la infraestructura y el acceso de la población a los servicios. A meses de la paliza en los comicios, un informe del Indec derrumbó el mito.

Durante el bloque temático sobre Desarrollo social, Ambiente y Vivienda, en el segundo debate presidencial obligatorio en la Universidad de Buenos Aires, Macri afirmó que durante su gobierno “2 millones y medio de personas recibieron agua y cloacas”.

De acuerdo al último informe sobre las condiciones de vida de los hogares del Indec, al segundo semestre de 2019, el 11,8% de la población no tenía acceso al agua corriente, el 35,3% no tenía gas de red y el 33,7% no tenía cloacas. Pero estos datos, de por si negativos, adquieren mayor relevancia si se compara con los informes anteriores.

El último rastro estadístico sobre las condiciones de vida de los hogares se halla en 2017. En el segundo semestre de ese año, el acceso al agua corriente abarcaba al 11,7% de los habitantes, 33,9% al gas y el 34,3% a una cloaca.

Ya para el segundo semestre de 2018, la dinámica fue la siguiente: 11,9% accedía al agua, 34,7% al gas y 34,5% a una cloaca.

¿Qué quiere decir esto? Entre 2017 y 2019, la gente que no accede a:

-Gas de red: aumentó de 33,9% a 35,3%.

-Cloacas: bajó apenas de 34,3% a 33,7%.

-Agua corriente: subió de 11,7% a 11,8%.

¿No se inunda más?

Todavía retumban los gritos desaforados de Macri en su tour de campaña por las provincias. Las supuestas obras que realizó su Gobierno habían salvado a la población de numerosas inundaciones. Según el Indec, también mintió, o estuvo mal asesorado.

La población que habita viviendas cerca de zonas inundables creció del 13,2% en el segundo semestre de 2017 al 13,4% durante el mismo periodo de 2019.

Asimismo, las personas que habitan viviendas cercanas a basurales se incrementó del 7,7% en 2017 al 8,1% en 2019.

Crisis de saneamiento

Al segundo semestre de 2019, más de siete millones de personas viven en hogares que no poseen un saneamiento adecuado. En nuestro país, más de dos millones de argentinos terminaron el año pasado en un hacinamiento crítico.

El 16.7% de los habitantes no dispone de un saneamiento adecuado. El porcentaje se resignifica en 4.680.000 personas, ya que el universo poblacional que toma el ente estadístico para elaborar el dato representa a poco más de 28 millones de personas. Pero si el cálculo se extiende a la población total, la cantidad de individuos se eleva a 7.515.000.

Por otra parte, el Indec también reveló que 2.250.000 personas viven en un hacinamiento crítico. Es decir que ese segmento de la población convive con más de tres personas por cuarto.