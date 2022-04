El Gobierno gravará ganancias superiores a los $1000 millones anuales

El año pasado solo 3,2 % de las empresas tuvieron ese nivel de ganancias.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este lunes un proyecto de ley para gravar con una alícuota sobre las ganancias que las empresas hayan tenido por encima de los 1000 millones de pesos durante este año. "Es una fracción muy pequeña. El año pasado solo 3,2 por ciento de las empresas tuvieron ese nivel de ganancias", sostuvo el funcionario, quien estuvo acompañado por el presidente Alberto Fernández.

Guzmán explicó que se analizará la propuesta en las próximas semanas con todos los actores productivos del país y sostuvo que el anuncio forma parte de "un conjunto de medidas que se toma en un contexto de recuperación economías argentina y en circunstancias internacionales excepcionales para cuidar el poder adquisitivo de los ingresos de quienes están situación de mayor vulnerabilidad",

Sostuvo que lo que está viviendo el mundo no tiene precedentes, con una pandemia y ahora una guerra en Ucrania. "Eso está generando presiones en alimentos y en la energía, con destrucción de las cadenas productivas". "Países que no tenían inflación hoy padecen subas récord", agregó Guzmán. En ese contexto, afirmó que para evitar mayores problemas distributivos, se va a trabajar en "mecanismos para que el impacto de la guerra no sea un mayor pobreza y no sea un crecimiento del que se beneficie unos pocos"

"Es por eso en las próximas semanas estaremos convocando a las fuerzas productivas de nuestra sociedad en la construcción de un mecanismo que permita captar parte de esa renta inesperada, que no es parte del esfuerzo o de inversiones, sino del shock que implica la guerra y que hace que ciertos sectores hoy tengan una renta extraordinaria. Lo que se busca es lograr parte de esa renta para necesita el Estado juegue un rol equitativo, solucionar problemas de pobreza infantil y una mayor igualdad social".

El funcionario explicó que ya existe algunos puntos ya definidos, sobre los que se trabajará en las próximas semanas. "Se platea una alícuota sobre la renta inesperada para un conjunto de empresas con rentas imponibles altas. No es la única condición, pero la necesaria", sostuvo Guzmán. El ministro aclaró que se tratará de ganancias superiores a los 1000 millones de pesos en el año".

"Es una fracción muy pequeña. Además, la ganancia debería haber subido en forma significativa en 2022 y el margen de ganancia tienen que ser anormalmente alto", detalló. "Si la renta inesperada se canaliza a la inversión productiva, habrá una menor carga impositiva", agregó el funcionario.

"La economía tiene tres pilares básicos: la producción, el trabajo y la distribución. La producción y el trabajo siguen creciendo. Todos los datos que tenemos muestran claramente esto que estoy diciendo. Tenemos un problema en la distribución derivado de la inflación", dijo Alberto Fernández.

Este lunes, la senadora estadounidense Elizabeth Warren advirtió en un artículo de opinión publicado en el New York Times que los demócratas "se encaminan hacia grandes pérdidas" si no cumplen las promesas que los ayudaron a ganar el control del Congreso y la Presidencia. Warren argumentó que "aprobar un impuesto sobre las ganancias inesperadas" a las empresas de combustibles fósiles que se benefician enormemente del caos energético mundial, una propuesta que es abrumadoramente popular entre los votantes estadounidenses, sería un "buen comienzo".

El mes pasado, un grupo de demócratas, incluida Warren, presentó una legislación que impondría un impuesto a los gigantes petroleros que obtienen enormes ganancias a medida que aumentan los precios en las gasolineras, usando la guerra de Rusia contra Ucrania como justificación. El proyecto de ley no recibió aún aprobación ni en la Cámara de Representantes (baja) ni en el Senado.

El Fondo Monetario Internacional respaldó en su World Economic Outlook (WEO) la creación de un aumento de los impuestos sobre el "exceso" de las ganancias de las empresas, como está proponiendo el Gobierno argentino. En el marco de la reunión boreal del Fondo y el Banco Mundial, el organismo presentó este lunes también un documento en que asegura este instrumento puede ser utilizado en forma temporal para paliar situaciones de crisis.

Tal como anticipó El Destape, el equipo de Guzmán venía hace unas semanas trabajando en un proyecto de ley para gravar la renta extraordinaria que están teniendo los exportados vinculados con el comercio exterior.

El objetivo de este proyecto de ley, que deberá pasar por el Congreso, permitiría distribuir mejor la renta inesperada que tuvo el sector por la disparada de los precios internacionales, que abultó sus ganancias al retener el stock antes de sus ventas, y financiar mejoras sociales, como el bono que también se anunció este lunes.

Si bien se encuentra en fase de primeros trazos, la idea sobre la que viene trabajando hace dos semanas sería crear un impuesto para gravar un diferencial de renta; lo que se conoce como ganancia de capital. "El objetivo es obtener parte de esa renta para generar una distribución más equitativa sobre los sectores más vulnerables", había deslizado este lunes durante una entrevista con C5N.

Por ganancia de capital se entiende el beneficio que se obtiene por la venta de diversos activos en comparación con el precio de adquisición de dicho activo. En el caso de los commodities, por la guerra entre Rusia y Ucrania, la diferencia de precios llegó casi a duplicarse, como en el caso de los alimentos. El stockeo en silo-bolsas les aseguró apropiarse de esa "renta inesperada".

En apenas unas semanas, los sectores exportadores primarios en la Argentina registran mejoras de ingresos que van del 4 al 25 por ciento en dólares solo como efecto de la guerra en Ucrania.

"No podemos aceptar que haya sectores que quieran que se les convalide un efecto riqueza de 50 por ciento en dólares solo por acopiar un cereal, y que eso impacte sobre la mesa cotidiana de los argentinos. Es incompatible con lo que está pasando en el mundo. El riesgo alimentario es real", había criticado el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al presentar la ampliación de Precios Cuidados.

El destino es utilizar esos fondos para morigerar el impacto en los hogares de la alta inflación. El Gobierno anunció bonos de 18 mil pesos para 13 millones de jubilados, monotributistas y trabajadores informales.

Por un lado monotributistas y no registrados recibirán 18.000 pesos y los cobrarán en dos cuotas de 9000 pesos cada una. Y a los jubilados y jubiladas se les darán 12.000pesos en una cuota que se suman a los 6000 ya entregados. Los monotributistas que recibirán el bono son los de las categorías más bajas. La A y la B.