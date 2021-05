Grandes fortunas: tras iniciar fiscalizaciones, AFIP recaudó $ 7.000 millones adicionales

Después de iniciar fiscalizaciones contras los multimillonarios que se negaron a contribuir en la redistribución de la riqueza durante la pandemia, la AFIP consiguió recaudar $ 7.000 millones adicionales por grandes fortunas. Ya más del 80% de los ultra ricos cumplieron con su obligación y, para avanzar en los procesos siguientes, el organismo público habilitará la posibilidad de ejecuciones fiscales y embargos contra los que aún no pagaron.

Apenas venció el plazo para el abono del aporte extraordinario a las grandes fortunas, AFIP inició 2500 fiscalizaciones integrales con el objetivo de garantizar que todos los contribuyentes cumplan. De las 12.000 familias más opulentas de Argentina quedan varias con patrimonios superiores a los $ 200 millones que todavía no completaron las declaraciones juradas y no ingresaron los pagos, aunque también existen casos donde rellenaron el formulario, pero no entregaron el dinero.

Como resultado de las tareas de control, varios de los ultra ricos presentaron se pusieron al día. De esta forma, la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont consiguió recaudar otros $ 7.000 millones, pudo saber El Destape. Sumado a lo conseguido en el vencimiento, el monto total generado por el aporte solidario asciende a los $ 230.000 millones.

Para seguir adelante con el proceso de fiscalizaciones, la AFIP habilitará la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y trabar embargos o solicitar la inhibición de bienes contra esos contribuyentes. Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada.

El organismo recaudador sostiene su política de no iniciar ejecuciones ni medidas cautelares sobre las empresas que realizan actividades críticas y MiPymes. No obstante, podrá emplear estas herramientas cuando se trate de personas alcanzadas por el aporte solidario que no cumplieron con su obligación. Esta ley sancionada por el Congreso el año pasado no afecta a compañías, sino exclusivamente al 0,02% con más recursos de la sociedad.

La AFIP dispuso que, a pesar de las fiscalizaciones iniciadas, aquellos multimillonarios que adeuden el pago podrán regularizar su deuda a través de planes de pagos. La posibilidad de ingresar a un plan para cancelar el capital y otro para las multas estará vigente hasta el 30 de septiembre. De hecho, podrán optar por abonar el aporte extraordinario en hasta tres cuotas.

Todas estas medidas se oficializarán a través de dos resoluciones de la AFIP que se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial. Cuando se cumplió el plazo otorgado por la ley, más de 10.000 multimillonarios cumplieron con su obligación y abonaron en total $ 223.000 millones, que le permiten al Estado fondear más gasto en salud, subsidiar MIPYMES, pagar becas PROGRESAR, mejorar barrios populares y financiar proyectos gasíferos.