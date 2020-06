Con un impuesto a los ricos, Latinoamérica podría recaudar U$S 50.000 millones

La pandemia puso sobre la discusión de la brecha social sobre la mesa entre los más carenciados y los millonarios que produce el mismo sistema. Un parche que encontraron algunos gobiernos para sus estructuras tributarias regresivas consiste en aplicarles un impuesto por única vez ínfimo a estos últimos pero que contribuya para que los esfuerzos para mitigar los efectos del virus no recaigan siempre sobre los más vulnerables. Si todo Latinoamérica emulara esta práctica podría recaudar hasta U$S 50.000 millones, lo que contribuiría en financiar un séptimo de los gastos extraordinarios de Estado.

América Latina cuenta con cerca de 673.000 millonarios en dólares (con más de U$S 1 millón). Si se les aplicara a todos ellos una alícuota del 2,5%, que no se sentiría casi sobre su patrimonio, se podrían recaudar entre U$S 25.000 y U$S 50.000 millones. Esto equivale a nada menos que entre el 0,5% y el 1% del PBI regional, de acuerdo a los números que maneja el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Esta cifra no es menor, ya que podría contribuir a financiar hasta una séptima parte de las políticas fiscales necesarias para superar la pandemia y la crisis generada. En países donde la desigualdad es más pronunciada este tributo se vuelven indispensable para sortear la situación sin generar un desequilibrio mayúsculo en las cuentas fiscales. El IVA acostumbra liderar la recaudación en aquellas naciones, lo que convierte en los mayores contribuyentes a los más vulnerables, que destinan el 100% de su ingreso al consumo.

En Brasil los ingresos al Estado serían los mayores, donde residen 259.000 "ricos", con un aporte potencial de entre U$S 12.400 y U$S 18.000 millones. Para Argentina, con 30.000 millonarios, se juntarían de U$S 2.400 millones a U$S 4.700 millones con esa alícuota. En Colombia el centro de investigaciones proyecta que se ubicaría entre los U$S 3.300 y U$S 5.400 millones.

Si los gobiernos sólo se enfocan en el 1%, el segmento de los hípermillonarios, juntarían sustancialmente menos pero aún así un guarismo no insignificante. Aquellos que la revista Forbes les estima tenencias por más de U$S 1.000 millones podrían aportar alrededor de U$S 7.055 millones.

La nación que más juntaría sería nuevamente Brasil, con U$S 3.178 millones, pese a que el ultraderechista Jair Bolsonaro difícilmente acceda a una medida contraria a todas las que aplicó desde que el golpista Michel Temer le entregó la banda presidencial. México, hogar de 173.000 millonarios, podría pasar de manos de los híper a los pobres hasta U$S 2.575 millones. Chile, que alverga a 64.000 con más de U$S 1 millón recaudaría U$S 525 millones. Colombia caería cuarto, con U$S 343 millones, y en quinto lugar Argentina, capaz de redistribuir U$S 220 millones.

En América Latina, sólo Argentina, Colombia y Uruguay mantienen tributos nacionales vigentes que gravan el patrimonio, pero no representa el mayor de los ingresos. Las arcas públicas se nutren en su mayoría del impuesto al consumo, que pone el peso sobre los más pobres.

Hasta el momento, el gobierno de Alberto Fernández desplegó medidas anti-pandemia por el equivalente al 5,6% de su PBI. Por eso surge la necesidad de discutir nuevamente la estructura tributaria. Mientras tanto, el Frente de Todos buscará que el Congreso Nacional apruebe el impuesto a las grandes fortunas para aliviar a las golpeadas finanzas públicas. El proyecto centralizado por el diputado Carlos Heller y que afectará sólo a las 12.000 personas que declararon más de $ 200 millones, incluye una alícuota del 2% que avanza gradualmente al 3,5% para reforzar la recaudación en U$S 3.000 millones.