Luego de los debates en las comisiones de la Cámara de Diputados y reuniones con diversos sectores gremiales, el proyecto original del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, que modifica el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, incorporó tres nuevos cambios: exención para gastos de guardería, se duplica la deducción por hijos con discapacidad y se prorroga la exención por horas extras al personal de Salud involucrado en el combate contra el coronavirus. Se espera que la semana que viene tenga media sanción en la cámara Baja.

Los cambios fueron consensuados por Massa con los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller y Trabajo, Vanesa Siley, y diputados que representan al sector sindical. Las modificaciones fueron propuestas, en gran medida, por los representantes de la CGT.

Los nuevos cambios en el proyecto de Ganancias

Guardería y jardín materno-infantil

El artículo 103 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo establece que “se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo”. En ese sentido, los diputados sindicales y los representantes de los trabajadores plantearon la necesidad de que se contemplen fuera del impuesto determinados beneficios sociales dentro de la liquidación del impuesto a las ganancias.

¿Qué establece esta nueva incorporación al proyecto? En este esquema, este nuevo agregado excluye del Impuesto a la provisión de ropa de trabajo, al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado incorpora al reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y/o jardín materno-infantil, que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta tres años de edad.

El beneficio contará con un tope de hasta el límite equivalente al 40% de la ganancia no imponible ($ 67.000 al año, es decir $ 5.590 por mes). En el caso de los gastos de guardería y jardín materno-infantil, se incorpora una deducción de hasta el 40% de la ganancia no imponible (40% sobre $ 167.678) para los padres con hijos de hasta 3 años.

Hijos con discapacidad

Actualmente, la deducción por hijo o hija es de $ 78.833 al año. A pedido expreso de los representantes de los trabajadores, el proyecto duplicará la deducción para el caso de cada hijo, hija, hijastro o hijastra discapacitado.

Personal de Salud

En mayo del 2020, en el contexto de la pandemia, el Congreso sancionó la ley 27.549, que dejó exentas del Impuesto a las Ganancias -desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020 -las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras del personal de los sistemas de salud pública y privada. Luego, el Ejecutivo lo prorrogó hasta el 31 de diciembre del año pasado.

En concreto, el proyecto de ley estipula prorrogar este beneficio hasta el 30 de setiembre, con efecto exclusivo para las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada.

¿Cuándo se debatirá Ganancias en el Congreso?

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados fue citado para este jueves a las 15.30 para emitir dictamen sobre el proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias. Según pudo saber El Destape, la idea del oficialismo es sesionar en el recinto entre el martes y jueves de la próxima semana. Desde el Frente de Todos confían en que la iniciativa tendrá media sanción y que Juntos por el Cambio "no tiene margen" para no votar a favor.

El proyecto de reforma modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $ 150.000 brutos. Esta medida -según los cálculos del Gobierno- beneficiará a 1.280.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

El proyecto contempla también que los salarios superiores a $ 173.000 brutos continuarán pagando los mismos valores que desde el primero de enero cuando se actualizo el mínimo no imponible en un 35%.

El costo fiscal de la modificación es de $ 41.250 millones, según señaló el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. Se espera que buena parte de esos ingresos se vuelquen al consumo de los trabajadores.

La iniciativa presentada prevé la exclusión del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida y se permitirá a los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas acceder al beneficio, aunque tengan ingresos extras hasta $ 164.000 anuales.

En tanto, los asalariados que perciben entre $ 150.000 y $ 173.000 tendrá una escala de deducciones que será definida por la AFIP para evitar saltos entre aquellos que tributan y los que quedarán eximidos. Desde la CTA indicaron que una rama preocupante del proyecto es el método de actualización y el mantenimiento de las escalas. La semana pasada, le propusieron a la Comisión de Presupuesto que se rija con el mejor valor entre el IPC y el RIPTE (este último da por debajo de la inflación).