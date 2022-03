La Hidrovía dio ganancia en el primer semestre en manos del Estado

Seis meses después de haber pasado a manos públicas, el resultado de febrero da un resultado neto favorable superior al 41% de sus ingresos.

El cuestionamiento de la ineficiencia del Estado para manejar empresas hace mella cuando se ven los resultados de la Hidrovía. Seis meses después de haber pasado a manos públicas, el resultado de febrero da un resultado neto favorable superior al 41% de sus ingresos.

La vía navegable troncal se encuentra por doce meses a cargo de Puerto Buenos Aires, que a su vez depende del Ministerio de Transporte nacional. Así lo definió el gobierno cuando caducó la concesión de la compañía belga a la que Carlos Menem le había entregado el negocio sin regulación alguna. Antes del 11 de septiembre próximo, Alberto Fernández deberá definir si vuelve a licitar el manejo del tráfico por el río Paraná, por donde sale casi la totalidad de la exportación agropecuaria argentina, o le dejará el manejo al organismo que interviene José Beni.

En el segundo mes del año, la Hidrovía facturó US$ 16,4 millones, mientras que sus costos directos devengados totalizaron US$ 9,3 millones. El resultado dio US$ 6,8 millones positivos. Esto quiere decir que cada US$ 10 que ingresó, la dependencia de Puerto Buenos Aires convirtió en ganancia a más de US$ 4. Así lo precisa el informe de gestión más reciente.

En el primer semestre en que el Estado maneja la unidad devengó erogaciones por US$ 73,6 millones. Se concentraron principalmente en el dragado (US$ 55,9 millones), mientras que una porción no menor se dirigió a la señalización. Los gastos operativos y administrativos acumularon US$ 2,7 millones y los de capital US$ 0,8 millones.

En el mismo lapso acumuló ingresos por US$ 89,6 millones. Esto redundó en una ganancia para Puerto Buenos Aires sociedad del Estado mayor a los US$ 16 millones.

En el mes, el tráfico consistió más que nada de buques graneleros (62%), seguidos por el transporte de contenedores (18%) y los buques de tipo tanque (15%). Por la bajante histórica del Paraná, la empresa dragó más de 891.000 metros cúbicos para garantizar la seguridad de navegación, principalmente en los tramos considerados críticos.

Desde que el Ejecutivo definió que Transporte se haga cargo de la Hidrovía es la primera vez que se cuentan con cifras de acceso público, transparente y diario. Hasta septiembre de 2021 se desconocía siquiera si la compañía extranjera poseía ganancias o si no declaraba actividades.