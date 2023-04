Canal Magdalena: cuánto ahorro en dólares puede generar la obra

El Canal Magdalena puede cambiar el comercio exterior y generar beneficios económicos de entre U$S 145 millones y U$S 243 millones por año.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó que el proyecto de Canal Magdalena presenta "una potencialidad de generar beneficios económicos de entre U$S 145 millones y U$S 243 millones por año". El documento calificó a la obra de carácter estratégico y capaz de "transformar la geografía económica nacional y reafirmar la soberanía sobre las vías navegables".

El informe titulado "El Canal Magdalena: un desafío soberano" resaltó los términos geoestratégicos del proyecto que "brinda una salida directa al mar y mejora la conectividad fluviomarítima, lo cual contribuye a la integración al mundo, así como también posibilita la consolidación de la Argentina Bicontinental". El reporte se dio conocer un día antes de que el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lancen oficialmente el proceso licitatorio del Canal Magdalena.

El Canal Punta Indio conforma actualmente la única vía de ingreso y egreso a los puertos del Río de la Plata, el Río Paraná y el Río Uruguay para buques de ultramar provenientes de Europa, Asia u otras partes del mundo, como para buques que provienen del sur del país. Esto "implica que los buques que parten de un puerto argentino a otro puerto argentino, deben pasar por aguas de uso común y solicitar autorización de una autoridad marítima extranjera para transitar", señaló el informe.

Los beneficios del Canal de Magdalena

El Canal Magdalena "permitirá a las embarcaciones de cabotaje realizar un recorrido completo por aguas de administración nacional en su recorrido entre puertos argentinos", indicó el CEPA. Entre los beneficios económicos que mencionó el informe se encuentran "una mejora en los tiempos de navegación absolutos que podrá incrementarse entre un 4 y 10% (dependiendo la traza definitiva) para el tráfico del norte y un 80% para el tráfico del sur", subrayó el análisis.

Además, la reducción de tiempos de navegación impactará directamente en que "la utilización del Canal Magdalena le generaría al sistema de navegación nacional entre USD 85 millones y USD 89 millones de ahorro anual" y también en "menores costos de cabotaje". El recorrido nuevo fortalecerá las "economías locales y promoverá el ingreso de divisas al país, como resultado de la provisión de servicios a los buques que hoy se brindan desde Uruguay", remarcó el informe.

Los analistas del CEPA estimaron que "el beneficio económico de un potencial traslado de servicios para buques que utilicen el Canal Magdalena se estima en U$S 154 millones en el escenario más optimista y U$S 60 millones, por año, en el caso más moderado". De esta manera, realizando un "calculo lineal", explicó el informe, teniendo en cuentan los ahorros por la mejora en las condiciones navegables y con la "captación de servicios de buques", el Canal Magdalena "presenta la potencialidad de generar beneficios económicos por entre U$S 145 millones y U$S 243 millones por año".

"Las condiciones técnicas para avanzar con la construcción del Canal Magdalena ya están dadas: se cumplió con la confección de los pliegos licitatorios, las instancias de participación ciudadana que marca la normativa y las consultas a nivel internacional que exigen los acuerdos suscriptos por el Estado Argentino", agregó el trabajo.

Con información de Télam