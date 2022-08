Iuliano: "La energía es fundamental para el país y Vaca Muerta es la gran oportunidad para crecer"

El CEO de YPF, Pablo Iuliano aseguró que "independientemente del color político del gobierno de turno, todos tenemos claro que la energía es fundamental para el país y que Vaca Muerta es la gran oportunidad para crecer".

Iualiano analizó esta tarde el desarrollo de los yacimientos de gas y petróleo no convencionales, durante la EXPO AOG Patagonia 2022 que se realiza en Neuquén organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas de la República Argentina (IAPG) al responder en modo entrevista las consultas efectuadas por el titular de la entidad, Ernesto López Anadón.

"Hoy independientemente del color político del gobierno de turno todos tenemos claro que la energía es fundamental para Argentina, es el motor del país y todos tienen en claro que Vaca Muerta es la gran oportunidad para poder crecer", aseguró.

Indicó que "hacia el futuro, hoy lo que tenemos claro y a la mano es Vaca Muerta donde vamos a crecer y a duplicar la producción de YPF durante los próximos seis años".

Consideró que el desarrollo de Vaca Muerta y la exploración offshore impulsada por YPF "son complementarias y no compiten para nada teniendo en cuenta que Vaca Muerta es mucho más gasífero que petrolífero".

Iuliano destacó que "estamos destrabando el camino para llegar a producir un millón de barriles de petróleo" y sostuvo que para eso "fundamental la expansión del sistema de transporte porque nos va a permitir comenzar a exportar, equilibrar la balanza de pagos y tener acceso a divisas".

Precisó que para fin de año YPF "va a alcanzar 15 equipos en no convencional y con eso más la eficiencia que hemos ganado tanto en perforación como en fractura cambiando un poco los modelos con los cuales estamos desarrollando nuestros campos, esto es ir a pozos laterales extendidos, estamos viendo que en el próximo año y medio estemos no estaremos necesitando mucha más infraestructura adicional".

Aseguró que "hoy el foco tiene que estar puesto en expandir la capacidad de transporte, habilitar nuevamente el oleoducto a Chile, duplicar la capacidad de transporte de Oldelval y empezar a pensar en un futuro oleoducto que pueda evacuar el petróleo".

También señaló que "en los dos últimos dos años han avanzado en los trabajos de ingeniería para una planta de GNL, en visualizar el proyecto y hoy la verdad que con los resultados que estamos obteniendo y con el crecimiento que hemos tenido podemos pensar en un proyecto de GNL en el futuro".

Por su lado, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez anunció hoy que presentará en la Legislatura provincial el plan proyectado a 2030, y anticipó que, "se incrementarán a 27 las concesiones en desarrollo continuo, lo que equivale al 25% de la superficie de Vaca Muerta", en el marco de la apertura de la Expo Argentina Oil&Gas Patagonia (AOG).

Gutiérrez destacó el impacto de las inversiones y afirmo que este año, el récord será de US$ 5.500 millones, mientras que para entre 2023 y 2030 prevén inversiones por US$ 67.000 millones.

"Entre 2023 y 2030 proyectamos inversiones tanto en producción como infraestructura de transporte por US$ 67.000 millones, US$ 57.000 millones en upstream y US$ 10.000 millones en infraestructura", declaró el funcionario en la cumbre de los hidrocarburos.

Con respecto a la superficie en desarrollo, el gobernador señaló que incrementarán las actuales 12 concesiones en desarrollo continuo a 27, lo que equivale al 25% de la superficie de Vaca Muerta.

También se refirió a la necesidad de incrementar la infraestructura de transporte de crudo para el desarrollo de Vaca Muerta y pidió reactivar el gasoducto trasandino, "para incorporar 115.000 barriles, duplicar el sistema de Oldelval a Puerto Rosales por 225.000 barriles y planificar un nuevo oleoducto de al menos otros 250.000 barriles para 2027", puntualizó.

Por otra parte, anticipó que el gasoducto Néstor Kirchner permitirá incrementar en una primera etapa hasta 110 millones de metros cúbicos de gas por día y en la segunda etapa a 130 millones.

En cuanto a las exportaciones, Gutiérrez anticipó que generarán exportaciones por un total de US$ 46.000 millones acumuladas a 2030: 40.000 de petróleo y 6.000 de gas; junto con la inversión de US$ 2.000 millones en dos primeros proyectos modulares de GNL.

El mandatario neuquino destacó, además, que el movimiento económico beneficiará a los ingresos fiscales dados, ya que "la actividad petróleo y gas aporta el 50% de sus ventas en ingresos fiscales, el 60% al Estado Nacional y el restante 40% a las provincias".

En tanto, el director de la compañía Pampa Energía, Horacio Turri, consideró que "nos enfocamos fuertemente en la producción de gas en los últimos dos años. Con un incremento del 60%. Sostenido pricipalmente por El Mangrullo que hoy produce 8,5 millones de metros cúbicos. Para ello invertimos 1200 millones de dólares en los últimos 5 años. Y terminamos siendo el último verano, el mayor exportador de gas a Chile"

Turri estimó que "con la firma del gasoducto se viene un panorama muy alentador para la industria. Nosotros vamos perforar 14 pozos en Vaca Muerta, en Sierra Chata y dos proyectos de desarrollo en El Mangrullo. Con esto queremos participar en el "llenado" del nuevo caño y seguir exportando más a Chile".

Participaron de las actividades el vicegobernador Marcos Koopmann; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; el exgobernador Jorge Sapag; el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón; el presidente de YPF, Pablo González.

Con información de Télam