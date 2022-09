Energía prorroga por 10 años una concesión de oleoductos en Neuquén y Río Negro

La Secretaría de Energía prorrogó por 10 años una concesión de oleoductos en las provincias de Neuquén y Río Negro, a cambio de una inversión de casi US$ 900 millones, a través de la Resolución 643/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La misma prorrogó a partir del 14 de noviembre de 2027, y por el plazo de 10 años, la concesión de transporte de los oleoductos troncales de acceso a Allen y el oleoducto Allen -Estación Puerto Rosales de titularidad de Oleoductos Del Valle y su respectiva ampliación, denominada Medanito- Puesto Hernández.

Además, aprobó el plan de trabajo e inversiones presentado por Oleoductos Del Valle para el período de prórroga de la concesión de transporte, que representará una inversión de US$ 893.964.000.

De este total, US$ 353,35 millones se destinará a la integridad de las instalaciones; US$ 117,115 millones a la eficiencia de transporte; US$ 16,5 millones a la eficiencia energética; US$ 8,69 millones a transformación digital; y US$ 1,15 millones a control de mermas y existencias.

Por otra parte, la concesión desembolsará US$ 339,719 millones en el plan de trabajo de mantenimiento del sistema; y otros US$ 39 millones en la ampliación del tramo Lago Pellegrini - Allen.

La firma Oleoductos Del Valle obtuvo en 1992 la concesión de estos activos que eran propiedad de YPF pero que le fueron traspasados en el marco del proceso de privatización encarado por el gobierno de Carlos Menem.

Con información de Télam