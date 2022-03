Por la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio internacional del trigo volvió a subir y alcanza nuevo récord

El cereal en Chicago avanzó más de US$ 28 y cerró por encima de los US$ 520.

El precio del trigo subió nuevamente en el mercado de Chicago y consolidó un valor récord por encima de los US$ 520 la tonelada. En tanto, la soja y el maíz registraron bajas en sus cotizaciones.

De esta manera, el contrato de marzo del trigo ganó 5,73% (US$ 28,38) hasta los US$ 523,69 la tonelada. La posición mayo presentó una mejora del 7,03% (US$ 31,23) para culminar la jornada a US$ 475,46 la tonelada.

La corredora de granos Granar, al analizar la jornada, sostuvo que "la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania superó ya las previsiones de buena parte de operadores, analistas y demás integrantes del mercado", por lo que "la incertidumbre sobre el futuro del comercio del trigo desde la región es total". "Esa incertidumbre va desde las ventas 2021/2022 hasta el estado de la infraestructura portuaria del lado de Ucrania, las siembras de primavera y la desconexión financiera de Rusia", agregaron los especialistas.

La soja disponible, por su parte, retrocedió 0,11% (US$ 0,73) hasta los US$ 615,18 la tonelada, mientras que el contrato de mayo cayó 0,06% (US$ 0,37) para culminar la sesión a US$ 609,76 la tonelada.

"Entre los factores que siguen influyendo sobre el mercado, donde hoy hubo inversores retirando ganancias, persisten las tensiones por la guerra entre Rusia y Ucrania, que mantiene paralizado el comercio desde la región y que abre chances para mayores ventas estadounidenses de aceite y de harina" destacó Granar.

Los subproductos de las soja reflejaron resultados disímiles, con una suba del aceite del 1,75% (US$ 29,76), que se se posicionó en US$ 1.722,88 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,21% (US$ 1,10) y concluyó la jornada a US$ 515,76 la tonelada. Por último, el maíz bajó 0,95% (US$ 2,85) y se posicionó en US$ 294,97 la tonelada, en medio de un movimiento de toma de ganancias de los fondos de inversión y de un mercado físico estadounidense bien abastecido por las ventas concretadas durante la semana pasada.