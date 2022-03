El petróleo cayó 13% y piden que aumentar la producción para abastecer la demanda

Emiratos Árabes Unidos comunicaron que pedirán a sus colegas miembros de la OPEP+ que aumenten la producción de petróleo. Ucrania toma una postura más dialoguista pero, no alcanza para frenar la caída.

Sobre el cierre de la jornada, los precios del barril de petróleo se derrumbaron en Nueva York 13%, luego que Emiratos Árabes Unidos (EAU) pidieran al grupo de la OPEP+ que incrementara la producción de crudo en el corto plazo. Al mismo tiempo, el presidente ucraniano Volodmir Zelensky reiteró su voluntad de considerar algunas demandas para poner fin a la guerra con Rusia y su canciller se verá este jueves con su par ruso por primera vez desde que comenzó la invasión.

El barril de la variedad WTI bajó 12% y cerró en 110 dólares, mientras que el tipo Brent cayó al 13% y se pactó en 112 dólares, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX). Cabe mencionar que a la par de esta disminución, el presidente de Ucrania reiteró que estaba dispuesto a hacer concesiones para poner fin a la guerra, aunque continúa reclamando una retirada militar total de Rusia de su país.

Este jueves se reunirán los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov y de Ucrania, Dmytro Kuleba, en Turquía para intentar arribar a un cese del fuego en la ciudad costera turca de Antalya.

En tanto, EAU comunicaron que pedirán a sus colegas miembros de la OPEP+ que aumenten la producción de petróleo, ante la creciente demanda, según reportó la agencia Bloomberg. Sin embargo, el ministro de petróleo iraquí Ihsan Abdul Jabbar Ismaael, salió al cruce de este pedido y afirmó en la ciudad estadounidense de Houston que su país no ha visto una demanda adicional de los clientes petroleros. "Hoy no es necesario que la OPEP+ aumente la producción más de lo planeado, y los aumentos adicionales podrían dañar el mercado", agregó.

La Agencia de Informaciones de Energía de los Estados Unidos (EIA) informó que los inventarios de destilados cayeron al nivel más bajo desde noviembre de 2014, con una baja de 5,23 millones de barriles. A su vez, las Reservas Estratégicas de Petróleo disminuyeron en 1,9 millones de barriles respecto a la semana anterior, totalizaron 411,6 millones de barriles y se encuentran un 13% por debajo del promedio de cinco años para esta época del año.

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) expresó que una liberación de reservas anunciada recientemente ascenderá a casi 63 millones de barriles de crudo y productos, lo cual no alcanzó para enfriar los precios, que escalaron esta semana tras el anuncio de Estados Unidos de embargo sobre todas sus importaciones de energía rusa. Tras esta decisión, el mercado espera que la Unión Europea no se sume a la prohibición de importar crudo y gas ruso. Aún así, es importante mencionar que las grandes petroleras como Shell y BP ya han anunciando que no tocarán el petróleo del país de Vladimir Putin, lo cual genera una cancelación de facto.

En paralelo, el gas natural bajó 0,1% y se negoció en 4,52 dólares por millón de BTU. Finalmente, el oro perforó nuevamente el piso de 2.000 dólares y se pactó en 1.996 dólares por onza con una baja de 2,3%.

Con información de Télam