El dato de Navarro: cómo una maniobra de un accionista de Clarín hace subir el precio del arroz

Uno de los productos que está subiendo mucho en Argentina es el arroz. Roberto Navarro contó que uno de los máximos exportadores de arroz en el país es José Antonio Aranda, dueño de Clarín y titular de Copra S.A, y que él está exportando casi todo porque lo usa para fugar divisas.

"El costo hoy del arroz es de 480 dólares y Aranda lo exporta a 370, 110 dólares menos", ejemplificó el conductor en El Destape Radio y admitió que ese precio no es cierto, sino que es con el que Aranda factura: "Cobrar, lo cobra mucho más". ¿Por qué hace esto? porque Aranda tiene la obligación de liquidar los dolares que facturó, mientras que los que no facturó quedan afuera".

Aranda es el tercer exportador de arroz del país, pero esta lógica se replica en otras empresas y así es cómo fugan divisas. Las otras dos empresas que más exportaron son los dueños de Sancor y Molinos Libres S.A. "No solo están restringiendo la liquidación de exportaciones sino que lo que exportan lo subfacturan para fugar dinero", sostuvo Navarro y explicó que a la vez, como está vendiendo abajo del costo, no pagan impuesto a las ganancias. Entonces: se lleva las divisas, fuga y no paga impuestos.

"Clarín es un grupo económico que tiene más poder que el Estado", afirmó Navarro y dijo que "la única forma de administrar este desastre es que haya un Estado fuerte". "Es necesario un Estado que reorganice esta nueva economía porque sino va a generarse un desastre"; finalizó.