¿Sindicato de trapitos? El extraño pedido que llegó al Ministerio de Trabajo de un ex barrabrava

Desde la cartera que conduce Raquel "Kelly" Olmos confirmaron en un mail la recepción e inicio del trámite, pero con serias dudas sobre la viabilidad del reclamo.

En una asamblea de trabajadores se conformó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Vía Pública, algo inédito para los llamados trapitos, y enviaron una solicitud al Ministerio de Trabajo para obtener la personería gremial. El elegido por los trabajadores como secretario general del gremio es Fabián Giannotta, ex miembro de la barra brava del club Estudiantes de La Plata, quien analiza tomar las riendas. “Los trabajadores de la cultura que están en los semáforos, limpiavidrios, cuidacoches, manteros, vendedores ambulantes, lustrabotas... son muchos los trabajadores que desarrollan su actividad en la vía pública y no tenían representación sindical”, manifestó Giannotta tras la asamblea en declaraciones a medios platenses. Según pudo saber El Destape, desde la cartera que conduce Raquel "Kelly" Olmos confirmaron en un mail la recepción e inicio del trámite, pero con serias dudas sobre la viabilidad del reclamo.

"La realidad es que hace agua por todos lados. Para tener esa clase de pedidos tenés que cumplir con un acta fundacional, acta de afiliados, entre otros requisitos", señaló una fuente cercana al Ministerio. La misma persona agregó: "Recién está en etapa evaluatoria porque entró recién ayer (por el martes), pero le pedirán un montón de cosas que no han presentado". Del otro lado del mostrador tienen una versión diferente.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Qué dice el sindicato de trapitos

Según se informó, el sindicato cuenta con la representación legal del abogado Lucas Bianco. Es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas, coordinador nacional del Partido Peronista Auténtico y un dirigente que responde al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno en la ciudad de La Plata. Si Giannotta no acepta la postulación, el abogado tomaría el puesto de una organización que cuenta con más de 200.000 personas, según estimaciones del gremio.

El expediente de solicitud ya ingresó a mesa de entradas de la Dirección de Gestión Documental del Ministerio de Trabajo. Desde el entorno del sindicato señalaron a este medio: "No es cierto que faltaban listados de afiliados, nosotros presentamos todo lo que se requiere". Además, remarcaron que "las asociaciones de trabajadores no necesitan la autorización del Estado para existir, para crearse" y que "sería un despropósito con la naturaleza de lo que son, si dependiera en su existencia de que el Estado las apruebe o no".

"El sindicato nace el día 12 y luego se inició el trámite para lograr la inscripción y para perseguir la personería gremial. Pero eso no quiere decir que nosotros necesitemos la aprobación del Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación de la ley para existir. El sindicato ya existe, falta una cuestión administrativa que es la inscripción ante el Ministerio de Trabajo", enfatizaron desde la flamante organización. Lo cierto es que la noticia traerá discusiones en torno a la caracterización de las personas que realizan esta clase de actividades, que en algunos casos se asocian con organizaciones delictivas nucleadas en las barras bravas de los clubes del fútbol argentino.

"Algunas actividades se desarrollan en forma autónoma y no serían alcanzadas porque no hay patronal y no se necesita organización que intermedie. Pero si pasa con cuidacoches, limpiavidrios, manteros... hay empleadores informales y aparecemos para solucionar esta problemática", destacaron desde el gremio. Desde el sindicato afirmaron que "incluso hay cuestiones extorsivas, en casos menores, pero los hay" y, según su perspectiva, la creación del gremio "regularizará estas actividades y terminará con prácticas casi delictivas para ofrecer colaboración a voluntad porque el uso del espacio público es totalmente gratuito".

Respecto al historial del secretario gremial, Giannotta negó que su intención sea volver a la cancha de Estudiantes para retomar el control de la hinchada. "Mi abogado representa reconocidos hinchas de Estudiantes y hemos compartido algunos asados, pero no más que eso", expresó.

Giannotta fue condenado a 15 años de prisión por un crimen ocurrido en el boliche Alcatraz de Berisso. Según figura en el expediente, declaró en tres oportunidades ante personal de la Policía Federal mientras estuvo detenido cumpliendo la condena. Fue uno de los testigos que declaró en el juicio oral en el que fue condenado el exjuez César Melazo como presunto líder de una asociación ilícita que vendía droga. En la audiencia del 21 de septiembre de 2022, apuntó: “Melazo me arruinó la vida, me hostigó hasta que me metió en cana 10 años injustamente culpa de ese hijo de mil putas".