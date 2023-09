Ganancias, recaudación y FMI, el fino equilibrio de Massa

Masa anunció que dejarán de pagar el impuesto a las ganancias los salarios de más de $ 1,7 millones brutos. El nuevo gesto en contra de los pedidos de ajuste del Fondo y la evolución del pago de Ganancias hasta el mínimo en dos décadas con este último cambio.

A la espera de que el Congreso inicie el tratamiento del proyecto que enviará en los próximos días para que trabajadores y trabajadoras dejen de pagar el impuesto a las Ganancias a partir del 1 de enero próximo, el ministro de Economía y candidato presidencial en las elecciones 2023, Sergio Massa, anunció una actualización semestral del piso imponible. Dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias los salarios de hasta 1,7 millones de pesos brutos. Este cambio llevará a que, en porcentaje, sea alcanzado apenas el 0,9 por ciento de los empleados en relación de dependencia, el mínimo valor en, al menos, dos décadas.

El costo fiscal, todavía no cerrado el ejercicio, de elevar el piso a 1.770.000 pesos brutos, va a tener un impacto en las cuentas públicas, en una clara actitud del titular del Palacio de Hacienda de desoír las recomendaciones de ajuste que pide el Fondo Monetario para alcanzar las metas de déficit de este año. Luego de la devaluación post PASO (también a pedido del FMI), las políticas parecen más vinculadas a la recuperación de una parte de los ingresos perdidos en los últimos ocho años.

El gran salto en el total de trabajadores alcanzados se dio con el macrismo, pasando del 12 por ciento en 2015, cuando asumió Cambiemos, a 30 por ciento cuando deja el poder. Estos guarismos implican más que duplicar los empleados alcanzados (de 1.194.149 a 2.425.880). Actualmente, sin la nueva suba del piso, lo pagan 701.928 trabajadores y trabajadoras, el 7 por ciento del total

Ganancias o salarios

El impuesto a las Ganancias hasta agosto recaudó 4,6 billones de pesos, de las cuales 32,3 por ciento correspondió a personas humanas y 67,7 por ciento a sociedades. Ahora dejarán de pagar los escalafones de “cuarta categoría” (trabajadores en relación de dependencia y jubilados) con ingresos superiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales: CEOs, gerencias, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio y cargos políticos quedaron exceptuados.

La compensación fiscal por la reducción impositiva se verá reflejada por la suba del impuesto a los bienes importados y una esperada mejora en la recaudación, por el impacto sobre el consumo de los recursos por las medidas anunciadas. La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, explicó también que la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias se compensa con lo recaudado con el impuesto PAÍS, luego de la medida anunciada por el titular de la cartera económica, Sergio Massa.

Massa, anticipó que el presupuesto 2024 para definir una meta de déficit cero, tal como plantea la oposición, volverá a poner la lupa en los “beneficios a empresas”, algo que la oposición no se lo aprobó para este año. Por ese motivo, adelantó que en el proyecto de ley, que debe presentarse antes del 15 de septiembre, volverá a estar incluida una “separata”, esto es, una planilla con todos los gastos tributarios desagregados, que sumados ascienden al 3 por ciento del PBI, tal como adelantó El Destape.

“Cuando uno habla de gasto tributario, existen recursos o tributos directos y tributos indirectos. Nosotros ahí trabajamos con una pauta de más o menos 3,8 por ciento del PBI. Tomamos eso nada más y, dependiendo de lo que se decida priorizar y se decida sostener. Si uno trabaja con los tributos directos está de alguna manera yendo en camino de un sistema tributario más progresivo, entiendo que ese debería ser el camino que tiene que recorrer Argentina”, explico en exclusiva a El Destape, Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), hombre de consulta de Massa.

El especialista en materia impositiva insistió en la necesidad de “buscar una estructura tributaria más progresiva y, por ende, a la hora de avanzar con el gasto tributario, creo que sería ideal hacerlo en primer lugar con los tributos directos, Ganancias, Bienes Personales y los otros tributos directos que están involucrados en esta cuestión”. “En ese sentido, el Gobierno enviaría un proyecto de ley de Presupuesto el 15 de septiembre con esa pauta y nuevamente acompañaría con una separata donde incorpora gastos tributarios y otro tipo de beneficios”, señaló a este medio.

Argañaraz anticipa que “la decisión del Gobierno o la propuesta sería que el Congreso discuta esas exenciones y todas estas cuestiones de modo tal de equilibrar el año”. El titular del IARAF consideró que “esta reciente medida, que se anuncia en 2024 tendría un costo fiscal neto posiblemente de 0,45 por ciento del PBI, teniendo en cuenta los recuperos que pueda dar por IVA y por las Ganancias de sociedades”. “Además, durante 2024 todo indica que no habría sequía y que por ende la recaudación que se está perdiendo este año no se perdería así que el año próximo tendría más recaudación y aportaría recursos para financiar esta reforma”, concluyó el economista cordobés. “De no ser por la sequía, el déficit fiscal acumulado durante los primeros 7 meses del año hubiese sido de 0,8 por ciento del PBI. Es decir, 0,5 puntos menor”, señala la consultora PxQ.

Cuántos dejan de pagar Ganancias

Considerando la proyección de los incrementos salariales de lo que resta del año, a diciembre de 2023 la cantidad de retenidos en el impuesto será de 890.000.

Industria manufacturera: 153.030 personas.

Defensa y Seguridad: 116.005 personas.

Intermediación financiera: 95.540 personas.

Prestaciones de servicios: 64.791 personas.

Servicios de Comunicación: 62.731 personas.

Transporte: 61.667 personas.

Enseñanza privada: 50.601 personas.

Comercio: 46.567 personas.

Petróleo, Gas y Minas: 46.541 pesos.

Electricidad, Gas y Agua: 40.445 personas.

Construcción: 24.853 personas.

Salud: 23.269 personas.

Servicios de Hoteles y Restaurantes 7162 personas.

Agricultura: 5210 personas.

Resto: 1588 personas.

La propuesta beneficiará también a los trabajadores de una fábrica que hacen horas extras, a los empleados de Salud que hacen guardias, a los maestros que tienen doble y triple jornada, a los policías que cobran horas extras, a camioneros que cobran adicionales (residuos peligrosos, grúas), a petroleros que cobran adicionales por boca de pozo y a los trabajadores de Luz y Fuerza que resuelven emergencias los fines de semana.