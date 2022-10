Según un think tank de la UBA, la Argentina sobrecumplió las metas con el FMI

Un centro de estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) afirmó que la Argentina "sobrecumplió las metas del tercer trimestre previstas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", cuya votación formal en el directorio del organismo para el próximo desembolso de cerca de US$ 5.800 millones, sería en diciembre próximo.

El Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA elaboró un índice tomando en consideración cuatro parámetros en igual proporción relacionados con las metas cuantitativas asumidas por el Gobierno con el FMI en marzo de 2022.

El primer parámetro considerado es el déficit primario (nominal), en donde la meta pactada para el tercer trimestre del 2022 se ubicó en $ 1,142 billones, equivalente a 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI).

En este sentido, "el déficit primario acumulado alcanzó los $ 1,096 billones, por lo que se cumplió la meta con un margen de $ 45.948 millones, quedando 4% por debajo del máximo propuesto".

Durante este período, "los ingresos crecieron al 93% anual (+29 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre) mientras que el gasto lo hizo al 71% anual (-8 puntos), permitiéndole así al Gobierno cerrar progresivamente el bache fiscal".

El esquema transitorio de dólar soja "permitió aumentar exponencialmente la recaudación, con derechos de exportación que crecieron al 222% real anual en septiembre".

Además el análisis subrayó que el resultado primario se mostró superavitario por $ 5.284 millones para septiembre bajo el criterio del FMI.

No obstante, si se tomaran en cuenta rentas derivadas de colocaciones primarias sobre la par como ingresos reales, el superávit hubiese alcanzado los $ 80.624 millones.

Esto es así porque las rentas derivadas de colocaciones primarias de deuda por sobre la par explican otra fuente de ingresos.

Sin embargo, "dado que estas revisten un ingreso contable, pero no real, el FMI las excluye para el cómputo del resultado primario", aclararon.

El segundo parámetro tomado por el indicador de la UBA fueron los ingresos en términos reales, donde la meta pactada para el trimestre era de $ 7,763 billones.

"En este indicador el valor resultó de $ 7,955 billones, con lo que se alcanzó la meta con un margen de $ 191.946 millones, que significa un 2% por encima del mínimo propuesto", remarcó el reporte.

Durante el tercer trimestre de 2022 la recaudación nacional creció 77% acumulado año a año, equivalente a un incremento real en torno al 7% anual, 2 puntos porcentuales menos que el trimestre previo.

El tercer parámetro a considerar es la monetización (emisión monetaria) derivada de los adelantos del Banco Central al Tesoro.

Aquí la meta pactada acumulada para el tercer trimestre era un techo de $ 665.400 millones, mientras que la emisión efectiva fue de $ 620.051 millones.

Es decir, se alcanzó la meta con un margen de $ 45.349 millones, un 7% por debajo del máximo propuesto.

Desde que asumió en agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, se apegó al programa con el FMI y anunció que no utilizaría más adelantos del Banco Central para no monetizar la economía.

Sin embargo, un efecto no deseado de la medida paralela del dólar soja implementada en septiembre para captar reservas, es que "sí provocó una inyección de dinero de $ 1,1 billones", indicaron desde el Centro RA.

Los economistas señalaron que "si bien este dato no se computa para la medición de la meta de emisión monetaria, puesto que no se destinó a financiar al Tesoro, sí tiene impactos en la cantidad de dinero que circula y, por tanto, en los precios".

Y el dinero emitido que no sea demandado por el público se sumará al stock de pasivos remunerados del BCRA (LELIQ), por los que hoy se paga una tasa del 107% efectiva anual.

El cuarto parámetro fueron las reservas netas, donde la meta original para el tercer trimestre implicaba una acumulación de US$ 4.100 millones.

Sin embargo, en vistas de un contexto internacional más adverso, el FMI nuevamente volvió a modificarla, reduciéndola a US$ 3.600 millones, del mismo modo que la meta del cuarto trimestre se revisó a la baja de US$ 5.800 a US$ 5.000 millones.

"En este sentido, el Gobierno parece haber cumplido con la meta incluso con margen a favor. Mientras que la nueva meta revisada se ubicó en los US$ 3.600 millones, logró acumular reservas por US$ 4.627 millones de acuerdo a las mediciones del FMI, significando que se alcanzó el objetivo con un margen de US$ 1.027 millones (29% por encima del mínimo acordado)", concluyó el reporte.

Con información de Télam