El Gobierno desmintió que el FMI pida una devaluación

El representante del Cono Sur en el FMI, Sergio Chodos, se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfatizó que "el programa fallido del 2018 es un problema que tenemos que sacarnos de encima" y "Esto va a terminar en un nuevo programa que reemplace el de 2018".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el economista aseguró: "Fue una segunda visita, seguro habrá otra reunión. Va a ser el programa de Argentina, no el programa del FMI. Todavía no hay borradores sobre lo que estamos negociando".

Asimismo, Chodos aclaró: "La discusión de la fórmula jubilatoria o el aporte a las grandes fortunas no fueron tema central de las charlas. El análisis post programa del Fondo se hace siempre que hay un programa descarrilado. El caso argentino 2018 podría llegar a la Oficina de Evaluación independiente, pero tienen que pasar más de 2 años".

En otro sentido, aseguró: "La brecha del dólar les preocupa, pero entiende que tiene que haber control de capitales. Nunca escuché al FMI decir que hay que cerrar la brecha del dólar devaluando. Si alguien sale a operar eso no es algo que esté en la realidad de las conversaciones. No hay un atraso cambiario en el tipo de cambio real. Una devaluación no fue parte de las charlas ni del deseo del FMI".

Además, remarcó: "Tenemos que tener un programa que sea más que superador que el del 2018. Ese es el espíritu de las dos partes. No hay un pedido de devaluación. La reforma jubilatoria y laboral no estuvo en discusión en términos puntuales. La fórmula jubilatoria es una propuesta del Gobierno, está claro lo que se busca".

En otro sentido, Chodos subrayó: "Todavía no tenemos diálogo sobre temas jubilatorios o laborales, será más para el final de las negociaciones. Sería conveniente tener el programa con el FMI para el primer trimestre del año que viene".