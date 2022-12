El FMI aprobó la revisión de las metas del tercer trimestre y desembolsó casi US$ 6.000 millones

El organismo dejó plasmado que el Gobierno cumplió los objetivos planteados, al tiempo que remarcó que el plan económico "comienza a dar sus frutos".

El Directorio del FMI aprobó la revisión de las metas del tercer trimestre y liberó el "desembolso inmediato" de casi de US$ 6.000 millones para la Argentina. Así lo informó el organismo multilateral en un comunicado, donde dejó plasmado que el Gobierno cumplió los objetivos planteados, al tiempo que remarcó que el plan económico "comienza a dar sus frutos".

Este desembolso se vio reflejado en el aumento de las reservas internacionales del Banco Central, que pasaron de US$ 39.052 millones a US$ 43.263 millones en las últimas 24 horas. De esta forma, desde que se concretó el acuerdo en marzo pasado, el organismo desembolsó alrededor de US$ 23.500 millones que en su mayor parte fueron destinados a pagar los vencimientos con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri por un monto total de US$ 45.000 millones.

Objetivos cumplidos

"Las políticas macroeconómicas más estrictas desde julio están comenzando a dar sus frutos: la inflación se está moderando, la balanza comercial está mejorando y la cobertura de reservas se está fortaleciendo gradualmente", destacó el organismo que conduce Kristalina Georgieva en el comunicado. Al mismo tiempo, destacaron también que dado el "contexto externo e interno más desafiante, la implementación decisiva del programa será fundamental para salvaguardar la estabilidad y los objetivos del programa".

Según el organismo, la evaluación sentenció que "se cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño hasta finales de septiembre de 2022, gracias a la gestión macroeconómica prudente del nuevo equipo económico". Aún así reconoció que se aprobaron "exenciones de incumplimiento (waiver) asociadas con la introducción de medidas de política que dieron lugar a nuevas restricciones cambiarias y prácticas de múltiples monedas" y pidió "su reversión cuando las condiciones lo permitan".

"Las continuas acciones políticas decisivas están comenzando a dar sus frutos. En un contexto externo e interno más desafiante, la implementación decidida de políticas, incluido el endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria, está conduciendo a una reducción de la inflación, así como a mejoras en la balanza comercial y la cobertura de reservas", afirmó la primera Directora Gerente Adjunta y Presidenta Interina del FMI, Gita Gopinath. Al respecto, Fopinath subrayó que dados los desequilibrios macroeconómicos y las condiciones "frágiles" de la economía argentina, una firme implementación del programa permitirá que éste funcione como "un ancla para la estabilidad".

El Acuerdo de Facilidades Extendidas Argentina habilita un acceso a DEG 31.914 mil millones (equivalente a US$44 mil millones, o alrededor del 1000 por ciento de la cuota) en 30 meses, luego de su aprobación el pasado 25 de marzo, a ser entregados como contraparte de la aprobación de metas trimestrales fijadas en el programa.

Con información de Télam