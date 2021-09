Elecciones 2021: de la mano de Larreta, el macrismo opera en el Congreso para eliminar indemnizaciones

El pronunciamiento de Larreta a favor de la eliminación de la indemnización por despido tiene su correlato legislativo en un proyecto de ley que presentó hace veinte días el PRO en la Cámara baja.

Entre memes, spots presuntamente amigables, la frivolización de la política y un cerco mediático abrumador, el macrismo esconde en Horacio Rodríguez Larreta a un candidato a hecho a la medida de las consignas económicas fetiche de la derecha: la flexibilización laboral. Pero las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no son sólo palabras, sino que el macrismo ya opera en el Congreso para modificar uno de los derechos elementales para los trabajadores.

El pasado martes por la noche, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal visitaron el programa Intratables. Uno de los temas que se abordó fue la propuesta del jefe de Gobierno Porteño, quien anunció que pretende eliminar la indemnización por despido a los trabajadores.

Larreta explicó el sistema que durante el gobierno de Mauricio Macri se pretendió instalar: "Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. El problema que tiene esto es que, en la Argentina, nadie toma un empleado. No es sólo por la doble indemnización. Vos tenés que tener que tener en cuenta que los trabajadores actuales... millones y millones de personas hoy no consiguen un trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este".

A modo de respuesta, el diputado nacional Máximo Kirchner arremetió contra el jefe de gobierno porteño durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, ejemplificó lo sucedido durante el ciclo kirchnerista: "En los primeros años de gobierno del primer gobierno de Néstor, miraba mucho los números de la desocupación. Hoy escuchaba a Larreta que tiene una muy buena idea, siempre la misma, suspender o eliminar las indemnizaciones por despido. El 25 de mayo de 2003, argentina tenia mas de 25% de desempleo, el 9 de diciembre de 2015 era de 6%, sin eliminar indemnizaciones". Por último, le envió un mensaje muy claro y sentenció: "No les mientan más a la gente, que se haga cargo si las quiere eliminar, pero que no diga que va a generar trabajo, que no disfrace sus ideas".

En diálogo con El Destape, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional, Hugo Yasky, expresó: "Fue un sincericidio, es verdad que habrá una casta de empresarios para los que estas declaraciones suenan como música celestial". Sin embargo, agregó que "también es cierto que por cada empresario de ellos hay 10 mil ciudadanos a los que se les recuerda, a dos días de votar, con quien están hablando realmente".

"Durante cuatro años rebajaron el salario y persisten en eso, es la única propuesta que tienen porque piensan en más despidos. Eso es lo más alarmante, que no aprendieron nada", afirmó el gremialista. Al reflexionar sobre los dichos de Larreta a días de las PASO, analizó: "Esto demuestra que Larreta es Macri. Hay una disputa para ver quién tiene la tijera mas larga para recortar derechos: López Murphy, Milei y ahora se suma Larreta".

El macrismo va por la indemnizaciones

El pronunciamiento de Larreta a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros tiene su correlato legislativo en un proyecto de ley que presentó hace veinte días el diputado nacional del PRO Héctor Stefani en la Cámara baja. La iniciativa del fueguino propone la implementación de un seguro de garantía de indemnizaciones (SGI) por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría esa indemnización de manera mensual.

En su articulado, el proyecto indica que "ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo". Precisa también que "dichas cuotas mensuales equivalentes al Seguro de Garantía de Indemnización cesarán cuando éstas superen los meses que correspondan a los años trabajados".

Por otra parte, aclara también que "en cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización" y que "el trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo" En los fundamentos del proyecto, el diputado explicó que "tiene por objeto reformar la legislación laboral vigente con el fin de constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, disminuir el gasto público, reducir la carga impositiva laboral".

A su vez, también apunta a "afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente en el país a través de un nuevo sistema de indemnización, promoviendo la contratación en el empleo formal", según enumeró el diputado. Acompañaron a Stefani en la firma del proyecto, sus compañeros de bloque Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni; a demás del radical Federico Zamarbide. El proyecto fue girado a las comisiones de Trabajo, de Previsión y de Presupuesto.

Otro proyecto que se direcciona en el mismo sentido fue presentado por una entidad de pymes industriales y promueve un cambio en el sistema de indemnizaciones. El mismo plantea la creación de un Fondo de Indemnización y Retiro Universal

La nueva propuesta surgió de Industriales Pymes Argentinos (IPA), que aboga por la creación de un "fondo de indeminización y retiro universal". De esta manera, se generaría una caja para administrar los fondos "aportados por empleadores pymes y Estado nacional para que estén a disposición de las trabajadores al momento de su renuncia, despido o jubilación".

Esta caja estaría administrada por Anses y actualizaría el valor del aporte con una tasa fijada por el Banco Central. Es decir, los propios trabajadores aportarían al fondo que, en un hipotético caso, le pagaría su indemnización al ser despedidos.

El mito de la flexibilización laboral

A pesar de la campaña mediática que acompañan este tipo de propuestas enunciadas por los referentes más conservadores, la realidad muestra que en la mayoría de los Estados donde se impulsaron políticas de flexibilización, se redujo el empleo formal.

Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda demostró que de 13 países que realizaron políticas de flexibilización laboral, 11 vieron reducido su empleo en el orden del 2%, en un plazo de 5 años.

Los casos son los de Grecia (-5,2%), México (-2,7%), República Checa (-2,3%), Estonia (-1,9%), Italia (-1,7), Portugal (-1,4%), Hungría (-1,2%), Eslovenia (-0,9%), España (-0,8%), Nueva Zelanda (-0,6) y Francia (-0,3%). Los únicos datos positivos son los de Holanda y el Reino Unido.

Lo que no se menciona este tipo de proyectos es que ante la posibilidad de reducir los costos para el despido (indemnización) y la litigiosidad laboral, dos de las principales demandas del mundo empresario, los trabajadores "enfrentarán una profundización de la inestabilidad laboral y económica, siendo el eslabón más débil en la relación capital-trabajo”, remarcó el documento.

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, durante el periodo comprendido entre 1996 y 2019, con la misma normativa laboral, el empleo asalariado registrado en empresas privadas presentó una dinámica expansiva estable y contractiva. Es decir, la normativa laboral no determinó el comportamiento del empleo formal.

Entre 2003 y 2015, el empleo asalariado registrado privado creció un 75%, variación que representa la creación de más de tres millones de puestos de trabajo formales. En cambio, entre los años 2015 y 2019, el nivel de empleo formal se contrajo un 3%, lo que implica que se perdieron 216 mil puestos de trabajo.